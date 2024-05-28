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«Моя ли это ответственность?»: Слава Копейкин о популярности и влиянии на поклонников

28 мая
2024 год

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28 мая 2024

Слава Копейкин стал гостем программы «Кино в деталях» и рассказал в интервью Фёдору Бондарчуку о своём отношении к свалившейся на него популярности после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Моя ли это ответственность?»: Слава Копейкин о популярности и влиянии на поклонников

По мнению актёра, он, хоть и стал примером для многих поклонников, не может нести ответственность за их поступки: «То, что я сейчас скажу, наверно, ужасно. Моя ли это ответственность, что с меня берут пример? Я лично никогда ни с кого пример не брал. Понимаю, что я могу кому-то нравиться или не нравиться. Но стать вегетарианцем, потому что актёр не ест мясо… Не могу брать на себя ответственность и говорить, что я виноват. Но когда я что-то выкладываю, я стараюсь нести внутренний свет и созидание. Это есть внутри меня, и я хочу это делать, а не потому, что этого требует аудитория».

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Фёдор БондарчукСлава Копейкин
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

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«Моя ли это ответственность?»: Слава Копейкин о популярности и влиянии на поклонников фотографии
«Моя ли это ответственность?»: Слава Копейкин о популярности и влиянии на поклонников фотографии
«Моя ли это ответственность?»: Слава Копейкин о популярности и влиянии на поклонников фотографии
«Моя ли это ответственность?»: Слава Копейкин о популярности и влиянии на поклонников фотографии
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