Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 1,5 млн рублей на новый фильм

Режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин
собрал с помощью краудфандинга половину суммы, необходимой ему для создания нового фильма «Плач на все времена»
. Об этом пишет
«Афиша».
Согласно данным
портала Planeta.ru за два месяца Бардин получил более 1,5 млн рублей. Его поддержали свыше 550 человек. При этом два человека внесли в бюджет будущей картины по 300 тыс. рублей. Сам режиссёр назвал «Плач на все времена» своей мечтой: «Вы же не хотите, чтобы я вам показал полфильма? Поэтому если есть возможность, то я был бы очень признателен, чтобы вы продолжили помощь»
, — сказал кинематографист. Краудфандинговый сбор на новый фильм мультипликатора продлится до 1 августа.
обсуждение >>