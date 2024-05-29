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Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 1,5 млн рублей на новый фильм

29 мая
2024 год

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29 мая 2024
Режиссёр-мультипликатор Гарри Бардин собрал с помощью краудфандинга половину суммы, необходимой ему для создания нового фильма «Плач на все времена». Об этом пишет «Афиша».

Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 1,5 млн рублей на новый фильм

Согласно данным портала Planeta.ru за два месяца Бардин получил более 1,5 млн рублей. Его поддержали свыше 550 человек. При этом два человека внесли в бюджет будущей картины по 300 тыс. рублей. Сам режиссёр назвал «Плач на все времена» своей мечтой: «Вы же не хотите, чтобы я вам показал полфильма? Поэтому если есть возможность, то я был бы очень признателен, чтобы вы продолжили помощь», — сказал кинематографист. Краудфандинговый сбор на новый фильм мультипликатора продлится до 1 августа.
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Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 1,5 млн рублей на новый фильм фотографии
Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 1,5 млн рублей на новый фильм фотографии
Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 1,5 млн рублей на новый фильм фотографии
Гарри Бардин с помощью краудфандинга собрал 1,5 млн рублей на новый фильм фотографии
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