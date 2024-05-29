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«Травы меня не берут»: Настасья Самбурская о своём психиатрическом диагнозе

29 мая
2024 год

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29 мая 2024
Настасья Самбурская редко делится подробностями личной жизни. Но недавно артистка приняла участие в шоу «Много половин» на RUTUBE и в беседе с подругой, стилистом Ксенией Соловьевой призналась, что в её жизни порой не всё так гладко, как это может казаться со стороны. В частности, она старается периодически посещать психотерапевта.

«Травы меня не берут»: Настасья Самбурская о своём психиатрическом диагнозе

«Очень многие до сих пор не принимают психологию как науку, говорят, мол, вот, раньше же жили и все было нормально. Кто вам сказал, что были нормальные? Кто вам сказал, что вы сейчас нормальные?! Я счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он. Не хочу заниматься самолечением, потому что травы меня не берут», — рассказала 37-летняя Настасья.

Также она отметила, что психологические проблемы имелись и у её бабушки: «У меня бабушка была больна — у нее реально наблюдалось психическое расстройство. Если бы тогда ее кто-то подлечил, было бы лучше. И родителям бы стало легче, я была бы более здоровой, мне бы от неё не доставалось», — уверена артистка.

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Настасья Самбурская

фотографии >>
«Травы меня не берут»: Настасья Самбурская о своём психиатрическом диагнозе фотографии
«Травы меня не берут»: Настасья Самбурская о своём психиатрическом диагнозе фотографии
«Травы меня не берут»: Настасья Самбурская о своём психиатрическом диагнозе фотографии
«Травы меня не берут»: Настасья Самбурская о своём психиатрическом диагнозе фотографии
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