«Травы меня не берут»: Настасья Самбурская о своём психиатрическом диагнозе

Настасья Самбурская
редко делится подробностями личной жизни. Но недавно артистка приняла участие в шоу «Много половин» на RUTUBE и в беседе с подругой, стилистом Ксенией Соловьевой призналась
, что в её жизни порой не всё так гладко, как это может казаться со стороны. В частности, она старается периодически посещать психотерапевта.
«Очень многие до сих пор не принимают психологию как науку, говорят, мол, вот, раньше же жили и все было нормально. Кто вам сказал, что были нормальные? Кто вам сказал, что вы сейчас нормальные?! Я счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он. Не хочу заниматься самолечением, потому что травы меня не берут»
, — рассказала 37-летняя Настасья.
Также она отметила, что психологические проблемы имелись и у её бабушки: «У меня бабушка была больна — у нее реально наблюдалось психическое расстройство. Если бы тогда ее кто-то подлечил, было бы лучше. И родителям бы стало легче, я была бы более здоровой, мне бы от неё не доставалось»
, — уверена артистка.
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