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«Родители часто "теряют" своих детей»: Саша Петров о трудностях воспитания подростков

29 мая
2024 год

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29 мая 2024

Александр Петров дал интервью Пятому каналу, в котором рассказал о трудностях в воспитании современных подростков. Актёр отметил, как важно родителям общаться с детьми и выстраивать с ними дружеские отношения.

«Родители часто теряют своих детей»: Саша Петров о трудностях воспитания подростков

«Как сделать так, чтобы отпустить ребёнка? Как его не учить, а дружить с ним? Услышать? Ведь это фундамент, который закладывается на многие годы вперёд. Огромное количество историй, когда родители «теряют» своих детей и долгое время не общаются. Это трагедия. Когда у меня будут дети, опыт съёмок в фильме «Лёд-3» станет для меня методичкой. Буду возвращаться к этим фильмам, ко всем частям. Буду пользоваться опытом, который приобрёл на съёмочной площадке.

Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же в свою очередь тоже не понимает, как с дочерью разговаривать», — поделился Петров. По его мнению, именно в подростковом возрасте дочери очень нужен отец, и родитель в свою очередь до последнего должен оставаться ребенку другом, чтобы тот не боялся рассказать о своих проблемах.
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«Родители часто "теряют" своих детей»: Саша Петров о трудностях воспитания подростков фотографии
«Родители часто "теряют" своих детей»: Саша Петров о трудностях воспитания подростков фотографии
«Родители часто "теряют" своих детей»: Саша Петров о трудностях воспитания подростков фотографии
«Родители часто "теряют" своих детей»: Саша Петров о трудностях воспитания подростков фотографии
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