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«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым

29 мая
2024 год

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29 мая 2024
В пылкой юности у актрисы и певицы Светы Светиковой был трёхлетний роман с Гариком Харламовым. Артисты познакомились на съёмках фильма «Подари мне счастье» и сразу подружились.

«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым

«Мы были с ним не разлей вода. А потом, когда мы с родителями переехали в другую квартиру, оказалось, что мы живём на соседней улице с Гариком. Мы вообще не расставались и просто однажды вечером я посмотрела на него и поняла, что я влюбляюсь. Он тогда был худенький и симпатичный. Мы постоянно смеялись. Он был очень нежный и заботливый и мы никогда не ругались», - рассказала актриса в интервью Лауре Джугелии.

«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым

Эту пастораль разрушили родители актрисы, которые были настроены категорически против её отношений с Гариком. «Я не знаю, в чём была проблема. Я не понимаю, почему он им не подходил. Я спрашивала: "Куда вы лезете? Я что, замуж бегу? Или беременная хожу? Я юная девочка, хочу встречаться просто с парнем. Вы мне что, не доверяете?" Мы просто развлекались, мы были влюблены, я была очень с ним счастлива. Я была ребёнком, но даже я понимала, что там нет причин переживать. Но они почему-то ему не доверяли, они чувствовали, что я не в безопасности рядом с ним. Он им просто не нравился. Мы очень сильно ругались с ними из-за этого».

«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым

В итоге Света вышла из этой конфликтной ситуации самым простым способом — срочно влюбилась в другого: «Я встретила мальчика и вцепилась в него, потому что я поняла, что я больше так не могу. Я не могу плакать каждый день, потому что я скучала по родителям очень. И я понимала, что это ни к чему не приведёт, и мне надо спасаться. Я сказала Гарику, что встретила другого. Мы посидели поплакали, потом ещё общались какое-то время, виделись, а потом всё сошло на нет. Я к нему очень тепло отношусь, но он со мной не общается. У мальчиков по-другому всё как-то устроено».
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«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым фотографии
«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым фотографии
«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым фотографии
«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым фотографии
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