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«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой

29 мая
2024 год

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29 мая 2024
Александр Петров дал интервью Пятому каналу и рассказал об опыте работе с Марией Ароновой, его коллегой по фильмам «Лёд».

«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой
фото: Александр Петров и Мария Аронова

«У нас с Машей связь другого уровня. Когда мы на площадке вдвоём, мы всех веселим, постоянно подстёбываем, смеёмся, это всех заряжает энергией и добротой. Я с удовольствием снимусь с Машей в других ролях, в другом кино. Работать с ней одно удовольствие. Приходя на площадку, она всё видит. Этому я у неё учусь. Иногда, когда ты готовишься к работе, ты никого вокруг не замечаешь. А Маша со всеми поговорит. Всё видит и слышит.

С Машей всем работать одно удовольствие. Она безумно любит жизнь. И над собой она много смеётся. Это тоже важно. Маше классно там, где она находится. И она такая одна. Просто кайфует от жизни и от профессии. Маша – это светлая мощь», – рассказал Александр.
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№ 1
Darkshines   29.05.2024 - 23:32
пока Петров был со Старшенбаум, его карьера стремительно развивалась, а в этом году Петров воспрял, сначала в фильме Полански, затем вышел "Лед-3", и вот сейчас он - космический пират Весельчак... читать далее>>
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Мария АроноваАлександр Петров (IV)
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«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой фотографии
«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой фотографии
«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой фотографии
«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой фотографии
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