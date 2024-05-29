«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой

«У нас с Машей связь другого уровня. Когда мы на площадке вдвоём, мы всех веселим, постоянно подстёбываем, смеёмся, это всех заряжает энергией и добротой. Я с удовольствием снимусь с Машей в других ролях, в другом кино. Работать с ней одно удовольствие. Приходя на площадку, она всё видит. Этому я у неё учусь. Иногда, когда ты готовишься к работе, ты никого вокруг не замечаешь. А Маша со всеми поговорит. Всё видит и слышит.
С Машей всем работать одно удовольствие. Она безумно любит жизнь. И над собой она много смеётся. Это тоже важно. Маше классно там, где она находится. И она такая одна. Просто кайфует от жизни и от профессии. Маша – это светлая мощь», – рассказал Александр.
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