«Нам было очень тяжело вместе»: Света Светикова о романе с Андреем Чадовым

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Пара, которая всех веселит

«Маша – это светлая мощь»: Александр Петров о работе с Марией Ароновой

Актёры встречались три года

«Он не нравился моим родителям»: Света Светикова о причинах расставания с Гариком Харламовым

29 мая

«Родители часто "теряют" своих детей»: Саша Петров о трудностях воспитания подростков

Актёр считает, что с ребёнком нужно дружить