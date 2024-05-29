«Нам было очень тяжело вместе»: Света Светикова о романе с Андреем Чадовым

Последние 14 лет актриса мюзиклов и певица Света Светикова живёт и воспитывает двоих детей с фигуристом Алексеем Полищуком. Но до встречи с Алексеем Света пять лет встречалась с актёром Андреем Чадовым. В интервьюЛауре Джугелии Светикова призналась, что ей было очень тяжело в этих отношениях.
фото: Андрей Чадов и Света Светикова
«У нас были тяжелый отношения очень. Уже было невозможно в них находиться. Причём…Мы тонули друг в друге, но что-то мне подсказывает, что он всё-таки меня не любил. Просто это не похоже на любовь. Это была дикая привязанность. Это были какие-то отношения-шок, созависимость. Мы ссорились, но через час бежали друг другу со слезами: “Не могу без тебя жить”. Мы не могли вместе и не могли порознь. Он очень много ревновал. Ему много каких-то слухов говорили. У меня же вообще привычки ревновать не было. Это потом у меня появилась ревность, но у меня такое ощущение, что он меня этому обучил. Я начала ему подражать во многом. У него удивительно интересный мир, он потрясающе талантливый. Обожала смотреть, как он слушает музыку, смотрит кино. Он настолько патологически творческий человек, глубокий и сложный, что я просто это воспринимала как данность. И понимала, что тут либо так, либо никак. Но нам было тяжело вместе, это была какая-то воронка, которая закрутилась, и оттуда уже было сложно вылезти. Мне было дико больно, когда я уходила. Мне было так плохо. Но я тогда поняла, что либо я сейчас уйду, либо буду на этих качелях постоянно кататься».
фото: Света Светикова и Алексей Полищук
Смелости Свете прибавила встреча с Полищуком на шоу «Ледниковый период»: «Мы уже тогда с Лёшкой дружили пару месяцев, и я видела контраст: что меня по-другому воспринимают. Сначала я позвонила Андрею, мы опять поругались по телефону и месяц не виделись, что уже было нонсенсом. А потом он приехал к Лужникам, мы сели в машину, долго говорили и я поняла, что это мой последний шанс уйти. Как бы я не любила, я всё равно была несчастлива и он был несчастлив. Это были слишком эмоциональные отношения. А с Лёшей настал покой. Я тогда поняла, что чтобы тебе не говорили, себя можно воспринимать иначе и себя можно любить. С период отношений с Андреем у меня не клеилось везде: и дома, и на работе. Дома я была не такая, и в студии я была не такая. И я начала себя бояться, что я какая-то не такая, меня нельзя любить».
Расставанию с Чадовым поспособствовала также Татьяна Навка, с которой Светикова тогда работала на шоу «Ледниковый период». «Она видела как мне тяжело с Андреем, да все видели, как я плачу постоянно и на лёд выйти не могу. И она сказала мне однажды: "Если ты в течение недели не уйдёшь, я тебя лично приеду и заберу". Она предложила мне жить у неё. И не только она, много кто из девчонок».
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