Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус

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На днях Пенелопа Крус отметила день рождения – актрисе исполнилось 50 лет. По этому случаю она устроила вечеринку и пригласила многих звёздных друзей. Поздравить актрису пришли режиссёр Педро Альмодовар, Сальма Хайек, Мэтт Дэймон, Роберт Де Ниро, Мэгги Джилленхол, Адам Драйвер и Рики Мартин. Не пропустил праздник и муж Пенелопы, Хавьер Бардем.
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