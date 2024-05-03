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Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус

3 мая
2024 год

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3 мая 2024

На днях Пенелопа Крус отметила день рождения – актрисе исполнилось 50 лет. По этому случаю она устроила вечеринку и пригласила многих звёздных друзей. Поздравить актрису пришли режиссёр Педро Альмодовар, Сальма Хайек, Мэтт Дэймон, Роберт Де Ниро, Мэгги Джилленхол, Адам Драйвер и Рики Мартин. Не пропустил праздник и муж Пенелопы, Хавьер Бардем.

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Пенелопа Крус и Адам Драйвер

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Пенелопа Крус и Ирина Шейк

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Роберт Де Ниро и Пенелопа Крус

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Мэгги Джилленхол и Пенелопа Крус

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Пенелопа Крус, Мэтт Дэймон и Педро Альмодовар

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Пенелопа Крус и Рики Мартин

Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус
фото: Пенелопа Крус с мужем и гостями
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Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус фотографии
Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус фотографии
Только раз в году: Адам Драйвер, Мэгги Джилленхол и Сальма Хайек на юбилее Пенелопы Крус фотографии
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