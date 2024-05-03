Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве

3 мая
2024 год

Лайфстайл >>
3 мая 2024
Ева Мендес рассказала о том, что её критиковали за позднее материнство. Актриса, недавно отметившая 50-летие, воспитывает двух дочерей от Райана Гослинга: девятилетнюю Эсмеральду и восьмилетнюю Амаду.

«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве

«Когда мне было 40, для людей моя беременность была большим событием, но не для меня. А потом в 42, когда я была беременна вторым ребёнком, люди говорили: «О боже мой, ты будешь так уставать. Вот поэтому люди заводят детей в 20 лет». Я подумала: «Это самая жалкая и глупая вещь, которую я когда-либо слышала», — поделилась актриса.

Мендес считает, что стать матерью в 20 лет было бы для неё ошибкой: «Это требует больше терпения. В мои 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком. Я сквернословила и курила», — отметила она.

С возрастом Ева поняла, какое огромное влияние оказывают все её действия и решения на жизнь её будущих детей. Поэтому в более позднем возрасте решиться на материнство ей было несложно: «Ваша карьера приходит и уходит, но дети... Да, для меня это было легко. Это всего лишь годы становления. Я хотела этого всё это время. Всё это имеет значение, когда два маленьких человека наблюдают за тобой весь день. Это пугает, но в то же время это и хорошо, потому что заставляет меня каждый день стараться стать лучше».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
детиоткровение
персоны
Райан ГослингЕва Мендес

фотографии >>
«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве фотографии
«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве фотографии
«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве фотографии
«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Машраб Кимсанов
2 мая ушёл из жизни актёр Машраб Кимсанов.
Вадим Григорьев
1 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Вадим Григорьев.
Элеонора Маклакова
30 апреля ушла из жизни художник Элеонора Маклакова.
Зоя Зелинская
29 апреля ушла из жизни актриса Зоя Зелинская.
Станислав Мещангин
29 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Станислав Мещангин.
Андрей Тропилло
28 апреля ушёл из жизни музыкант Андрей Тропилло.

День рождения >>

Вадим Александров
Наталья Андрейченко
Ксения Качалина
Данила Козловский
Фёдор Никитин
Кирилл Полухин
Наталья Рычагова
Елена Юнгер
Николай Яковченко
Иван Андонов
Рената Блюме
Иржина Богдалова
Крис Малки
Массимо Раньери
Кристина Хендрикс
Ребекка Холл
все родившиеся 3 мая >>

Афиша кино >>

Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Спящие псы
детектив, криминальный фильм, триллер
Австралия, США, 2024
Агент 9: Миссия уничтожить
боевик, триллер, шпионский фильм, экранизация
США, Бангладеш, 2023
Выжить в Калахари
боевик, триллер
США, 2024
Жизнь вверх ногами
комедия
США, 2023
Память
драма
Мексика, США, Чили, 2023
Потрошитель. Наследие
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Идеальная зависимость
драма, мелодрама, эротика
Германия, Канада, США, 2023
Всемирный потоп
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
Великобритания, 2023
Любви не бывает?
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Ужас Амитивилля: Мотель призраков
фильм ужасов
Индонезия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram