«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве

Ева Мендес рассказала
о том, что её критиковали за позднее материнство. Актриса, недавно отметившая 50-летие, воспитывает двух дочерей от Райана Гослинга
: девятилетнюю Эсмеральду и восьмилетнюю Амаду.
«Когда мне было 40, для людей моя беременность была большим событием, но не для меня. А потом в 42, когда я была беременна вторым ребёнком, люди говорили: «О боже мой, ты будешь так уставать. Вот поэтому люди заводят детей в 20 лет». Я подумала: «Это самая жалкая и глупая вещь, которую я когда-либо слышала»
, — поделилась актриса.
Мендес считает, что стать матерью в 20 лет было бы для неё ошибкой: «Это требует больше терпения. В мои 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком. Я сквернословила и курила»
, — отметила она.
С возрастом Ева поняла, какое огромное влияние оказывают все её действия и решения на жизнь её будущих детей. Поэтому в более позднем возрасте решиться на материнство ей было несложно: «Ваша карьера приходит и уходит, но дети... Да, для меня это было легко. Это всего лишь годы становления. Я хотела этого всё это время. Всё это имеет значение, когда два маленьких человека наблюдают за тобой весь день. Это пугает, но в то же время это и хорошо, потому что заставляет меня каждый день стараться стать лучше»
.
обсуждение >>