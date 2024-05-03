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«Я не смогла бы выложиться на 100%»: София Вергара рассказала, почему не хотела иметь детей от бывшего мужа Джо Манганьелло

3 мая
2024 год

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3 мая 2024
София Вергара рассказала, почему приняла решение не рожать детей в браке с бывшим мужем Джо Манганьелло. По слухам, именно это стало причиной их развода. Так же, как и желание Софии сосредоточиться на карьере.

«Я не смогла бы выложиться на 100%»: София Вергара рассказала, почему не хотела иметь детей от бывшего мужа Джо Манганьелло

«В жизни есть вещи, которые могут показаться хорошими идеями, но это не так. Я уже была матерью. Я знаю, что значит быть хорошей матерью или стараться быть лучшей, давать всё, на что ты только способна. Это требует многих жертв, отнимает много энергии», — сказала актриса.

София отметила, что она уважает желание других женщин рожать детей после 50 лет, но считает, что это не её путь: «Я полностью уважаю желание стать мамой после 50. Но из-за моей карьеры, моего образа жизни и того, каким был мой брак, я не думаю, что было бы справедливо привести ребёнка в этот мир. Я не смогла бы выложиться на 100%», — объяснила Вергара.
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«Я не смогла бы выложиться на 100%»: София Вергара рассказала, почему не хотела иметь детей от бывшего мужа Джо Манганьелло фотографии
«Я не смогла бы выложиться на 100%»: София Вергара рассказала, почему не хотела иметь детей от бывшего мужа Джо Манганьелло фотографии
«Я не смогла бы выложиться на 100%»: София Вергара рассказала, почему не хотела иметь детей от бывшего мужа Джо Манганьелло фотографии
«Я не смогла бы выложиться на 100%»: София Вергара рассказала, почему не хотела иметь детей от бывшего мужа Джо Манганьелло фотографии
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