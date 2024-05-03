«Мне очень грустно из-за всей этой ситуации»: Дэниел Рэдклифф признался, что давно не общался с Джоан Роулинг

Дэниел Рэдклифф
впервые прокомментировал отношения с писательницей Джоан Роулинг
на фоне её заявлений
о том, что она не простит его из-за его поддержки транспереходов (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Актёр отметил, что не перестал уважать Роулинг, просто их взгляды расходятся.
«Очевидно, что Гарри Поттера не было бы без неё. И в моей жизни, возможно, ничего не сложилось бы так, как сейчас, без этого человека. Но это не значит, что ты теперь на всю жизнь обязан кому-то при выборе собственных взглядов»
, — заявил Рэдклифф.
Актёр отметил, что последние годы не общался с писательницей: «Мне очень грустно из-за всей этой ситуации, поскольку я вспоминаю человека, с которым когда-то повстречался, время, которое мы провели вместе, книги, которые она написала, и вселенную, которую она создала, — всё это откликается во мне»
.
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