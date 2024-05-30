«Я не хочу жить в шалаше»: Настасья Самбурская о требованиях к мужчинам

Из-за своей резкости и прямолинейности Настасья Самбурская
часто становится объектом нападок и критики в соцсетях. В интервью своей подруге Светлане Соловьёвой
для Rutube-шоу «Много половин»
актриса заметила, что подавляющая часть этой критики касается её “завышенных ожиданий” от мужчин.
«Не знаю, во всём ли мире так, но в нашей стране тебе все говорят: "Не высовывайся, не лезь, много хочешь — мало получишь". А почему я не могу жить с ощущением, что если я много хочу, то я много и получу? Что в этом такого? Я не вижу в этом проблемы. Я вложила в своё тело огромное количество времени. Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Помимо банальных приседаний и образа жизни, у меня много проектов, работы, развития. И я сейчас возьму, какого-то себе Ваську найду, который вообще ничего не делал, пальцем об палец не ударил, жил как живётся. Зато буду не одна! Я хочу, чтобы мой мужчина был круче, чем я. У меня такой склад характера, но просто если мужчина слабее, мне с ним не интересно. Я всё могу себе обеспечить. Но я хочу мужчину, с которым я смогу расслабиться и не думать, хватит ли ему денег оплатить счёт, и не последние ли это у него деньги. Я не хочу жить в шалаше. У меня есть хорошая классная квартира. Если я буду жить с мужчиной, я не хочу, чтобы он жил в моей квартире, она для этого не предназначена. Она холостяцкая. Я не хочу мужчину приводить в свой дом, я хочу к нему в дом прийти. Раньше я постоянно за мужчинами ухаживала, дура была. Сейчас такого не будет»
.
После неудачного и очень короткого брака, в котором Самбурская подверглась домашнему насилию
, актриса не спешит нырять в новые отношения: «Я общаюсь с молодым человеком. Я присматриваюсь. Но просто я решила не нырять с моста в карьер, а заходить туда с умом. Понимать: я это от скуки делаю, потому что никого лучше нет, или потому что человек действительно классный, достойный претендент. Бросаться на всё живое, что обратило на тебя внимание, не хочется. Эти красивые мужчины, как они мне надоели! Ребята, которые думают только о себе, ужасные нарциссы. Я во всех этих отношениях толстела. Это был мой опыт, нужно было это прожить».
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