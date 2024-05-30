Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк

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Актрису часто обвиняют в завышенных ожиданиях

«Я не хочу жить в шалаше»: Настасья Самбурская о требованиях к мужчинам

29 мая

«Нам было очень тяжело вместе»: Света Светикова о романе с Андреем Чадовым

И о том, как Татьяна Навка поспособствовала их расставанию