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Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк

30 мая
2024 год

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30 мая 2024
Утром 30 мая родные Анастасии Заворотнюк поделились с подписчиками в соцсетях печальной новостью: после 5 лет борьбы с тяжёлым заболеванием актриса скончалась на 54 году жизни. Как это нынче заведено, коллеги и друзья Анастасии выразили свои соболезнования и поделились воспоминаниями об актрисе в соцсетях.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк
фото: Анастасия Заворотнюк и Филипп Киркоров

«Наша прекрасная няня! Настя…
Ты вошла в каждый дом нашей страны. И сегодня каждый дом немного опустел без тебя. Все эпитеты по отношению к тебе были в превосходной степени. Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена.
Наша лучшая няня. Спасибо тебе! Сегодня ты ушла… Но любовь к тебе останется еще надолго…»

Анфиса Чехова опубликовала видео из поездки в Ереван на открытие ювелирного салона, где Заворотнюк в последний раз появлялась на публике.

«Я так боялась этого дня, когда мне позвонят и пригласят на прощальную программу памяти Насти Заворотнюк. И вот, этот день настал. Мой телефон с утра разрывается. Насти не стало. Так уж вышло, что я была последняя, кто пересекался с ней на публике. Мы ездили в Ереван на открытие ювелирного салона.

Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк
фото: Анастасия Заворотнюк и Анфиса Чехова


Мы не были с ней подругами, но часто пересекались на съемках и всегда очень весело общались. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Объедались армянской едой, и с утра в аэропорту Настя взяла с меня обещание, что мы никогда больше не будем так много есть.
Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За её веселостью скрывалась какая-то тревога и она была очень философски настроена. Я тогда уже начала увлекаться астрологией и смотрела Настину натальную карту, мы говорили о её Предназначении. Насте это очень откликалось и она предложила собраться как-нибудь у нее в гостях и продолжить этот разговор.
А потом это страшное известие о её болезни. Настя освещала любое пространство, где она появлялась.
Такое хрупкое, красивое и теплое Солнышко! Она безумно любила свою Дочь! Весь её телефон был в фотографиях малышки! Настино лицо преображалось, когда она мне их показывала!
День, что мы провели с ней в Ереване - один из тех моментов жизни, в который мне очень хотелось бы вернуться еще раз!»

Татьяна Навка

Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк
фото: Татьяна Навка и Анастасия Заворотнюк

«Сложно подобрать слова... Настя...Моя солнечная, сильная, мудрая, красавица и любимица миллионов зрителей, невероятная женщина, любимая дочь, заботливая мать, замечательная жена!

Безмерно жаль... Невозможно с этим смириться... Тебя с нами больше нет в этом мире... Твоя душа летит на небеса... Уверена, что ты станешь ангелом и сверху будешь оберегать своих детей, свою Милочку и, конечно, Петю».

Стас Садальский

Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк
фото: Стас Садальский и Анастасия Заворотнюк

«Настя. Бедная девочка. Невероятная, прекрасная, талантливая.
У нас осталась незавершённая картина, добрая и смешная сказка для детей и взрослых. Комедия о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли.
Мы очень старались успеть, маленькие актёры работали наравне со взрослыми.
Было недоснято всего полчаса, но съёмки остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, потом случилась эта страшная беда с Настей.
Последнее мое сообщение ей осталось непрочитанным. Я его храню.
Самые искренние слова поддержки семье, детям, маме Насти, Петру, который делал возможное и невозможное. Он настоящий герой, безупречный муж и отец, а в нашем бестолковом актерском мире ещё и преданный друг..»

Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк

Екатерина Волкова

«Открыла ленту и ком в горле. Не стало Анастасии Заворотнюк. И каждый раз головой осознаешь все жизненные процессы и события, которая подкидывает судьба, но внутри сжимает сердце грусть. От этого никуда не деться.
Лети, Настенька. Там много хороших и любимых нами людей. И все они встречают тебя с улыбкой. И мы провожаем тебя только с добрыми и светлыми воспоминаниями.
Мои искренние соболезнования родным и близким. Знаю, как тяжело».

Илья Авербух

«О Насте у меня останутся только светлые, яркие и добрые воспоминания. Наши жизни пересеклись на проекте «Ледниковой период», где Настя на протяжении нескольких сезонов была замечательной ведущей — эрудированной, самобытной, солнечной, привнесшей в проект свою изюминку. В «Ледниковом периоде» Настя преодолела свой страх, встав на коньки и сделав, тем самым, шаг навстречу будущему мужу, в которого она была безумно влюблена.

Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк
фото: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв

Я был рад быть свидетелем светлой истории — истории рождения семьи Насти и Петра Чернышёва. В рамках проекта Петр исполнил для Анастасии танец-предложение, который я поставил специально для этого трогательного момента!»
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Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк фотографии
Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк фотографии
Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк фотографии
Филипп Киркоров, Анфиса Чехова и Татьяна Навка поделились воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк фотографии
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