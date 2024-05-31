Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт

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Экранизация бестселлера о женщинах, которые переживают потери и преододевают кризис
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В кино с 30 мая
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Широкий ассортимент: зверятки, мешок, пирамида и слепок души
Новости кино
Стартовали съемки фильма о непростых отношений матери и сына-подростка
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15-летняя Вивьен стала Джоли
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Хоррор-деконструкция детской книжки Милна, дубль два
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Сказка выйдет в широкий прокат 1 января 2025 года
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Сериал покажет телеканал «Россия»
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