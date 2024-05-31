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Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт

31 мая
2024 год

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31 мая 2024
По традиции в последний день месяца оборачиваемся, чтобы посмотреть на красивые фотосессии звёзд кино для глянца и рекламы. В мае в объектив попали Кристен Стюарт, Кирнан Шипка, Леа Сейду, Кристиан Слейтер, Уиллоу Смит, Софи Тёрнер, Ленни Кравиц, Кая Скоделарио, Энн Хэтэуэй, Хантер Шафер, Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Билл Скарсгорд и Аня Тейлор-Джой.

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Кристен Стюарт для Porter Magazine

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Аня Тейлор-Джой для Variety

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Аня Тейлор-Джой для Variety

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Кирнан Шипка для California Style & Culture

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Кирнан Шипка для California Style & Culture

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Кристиан Слейтер для Flaunt

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Уиллоу Смит для Interview Magazine

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Аня Тейлор-Джой для Elle US

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Софи Тёрнер для British Vogue

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Ленни Кравиц для Flaunt

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Пэрис Хилтон для Fashion Canada

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Кая Скоделарио для GQ Portugal

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Энн Хэтэуэй для V China

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Хантер Шафер для Vogue Italia/Deutsch

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Аня Тейлор-Джой для Vogue Australia

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Аня Тейлор-Джой для Flaunt

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Аня Тейлор-Джой для Flaunt

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Анджелина Джоли для Vogue Japan

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Кейт Бланшетт для CAP 74024

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Кейт Бланшетт для CAP 74024

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Билл Скарсгорд для Esquire

Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт
фото: Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Анна Саваи, София Вергана, Джоди Фостер, Наоми Уоттс и Бри Ларсон для The Hollywood Reporter

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фотографии >>
Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт фотографии
Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт фотографии
Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт фотографии
Отдел кадров: Аня Тейлор-Джой, Анджелина Джоли и Кейт Бланшетт фотографии
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