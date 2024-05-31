Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло отказалась от фамилии отца

Слухи о том, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт собирается отказаться от фамилии отца по достижении 18-летия, подтвердились. В распоряжении таблоида TMZ оказалось заявление, которое Шайло подала в суд в день своего 18-летия, 27 мая.
фото: Шайло Джоли-Питт
Ирония в том, что незадолго до этого источники, приближенные к Питту, утверждали, что актёр ждал совершеннолетия Шайло, чтобы восстановить связь с дочерью, не опасаясь вмешательства Джоли. Питт надеялся, что юридически став взрослой, Шайло сможет наконец принимать собственные решения без оглядки на мать и суд, и они смогут проводить больше времени вместе. Видимо, актёр недооценил потенциал ежедневной психологической обработки, которой подвергаются его дети. Кстати, остальные дети актёров, по слухам, тоже давно не откликаются на фамилию “Питт”, хотя пока что не оформили официальный отказ.
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