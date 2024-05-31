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«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла

31 мая
2024 год

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31 мая 2024
Гендиректор канала «Пятница!» Николай Картозия решился всё-таки завести собственный ютюб-подкаст “Грузило” и пригласил в первый выпуск самого плодотворного отечественного сценариста и режиссёра Илью Куликова, автора сериалов «Полицейский с Рублёвки», «Мылодрама» и Глухарь. По просьбе Картозии Куликов поделился некоторыми секретами сценарного ремесла, которые помогают делать популярное зрительское кино. Кино-Театр.Ру не смог пройти мимо этого бесплатного мастер-класса и законспектировал главное. Вдруг кому пригодится.

«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла

Об учебниках и самообразовании

«Я всегда советую найти какой-нибудь один учебник сценарного мастерства, обычно рекомендую книжку Чернинского “Как хорошо продать хороший сценарий”. Это маленькая книжка, брошюрка, считай — он просто сделал выжимки из всех западных учебников кинодраматургии. Большего не надо, чтобы понять, как устроено ремесло, как складывается сценарий, что такое характер. А дальше (и об этом почему-то никто не говорит) — только жить. Больше ничего не поможет. Если ты сидишь у себя в комнате, прочитал книжку, умеешь хорошо писать, но не живешь — ничего ты не напишешь. Откуда ты будешь это брать? Я даже не про наблюдения за другими, это хорошо и полезно. Но ты сам должен жить. Идите напейтесь, переспите с кем-нибудь, подеритесь на улице, попадите в полицию, вы там насмотритесь и начувствуютесь. Получайте жизненный опыт».

О том, как писать реалистичные диалоги

«Жалко, что закрыли Икею. Я туда ходил и слушал людей. Как они говорят. Потому что плотность большая, особенно в выходные. Ходишь, они все очень рядом, идёшь и слышишь интонации. А люди не стеснялись почему-то. И из этого гама начинаешь выделять. Важно слушать, как реально говорят люди. А во-вторых, проговаривать. Я что-то написал и начинаю по ролям это всё проговаривать. Если язык в какой-то момент устает, ты запинаешься — значит, плохая фраза, странное построение. Вырезаешь слова, переставляешь, фраза становится короче и легче — раз, слетела с языка, значит, оставляю».

«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла
фото: Маруся Климова и Илья Куликов

О важности узнавания и правдивости характеров

«Узнавание всегда приклеивает к любой истории. Можно написать любую фигню, но если вы создали персонажа, которого люди узнают: у него ипотека, у него проблемы, о которых не принято говорить — это сработает. Это не обязательно должны быть уязвимости, это просто какая-то правда личности. Потому что без этого невозможно поверить в человека. Когда ты не понимаешь, где он берёт деньги, что он ест, с кем он спит — ты в него не веришь.
Нельзя апеллировать к тому, что “это было в жизни”, потому что в жизни было всё, что угодно. Всё, что вы только можете себе представить и ещё невероятнее. Нужна правда характера, а не правда жизни».

О динамике сюжета

«Не должно быть вообще ни одной сцены. где действие не двигается. Сцены, которые ты можешь вырезать, и сценарий от этого не изменится — не нужны».

О создании героев

«Я иду (особенно в случае с большими ролями) от актёра. Я смотрю и вижу, что в нём что-то есть: он жадный или ещё какой-то. Я беру какое-то его качество и включаю в персонажа. Он это играет, но в процессе понимает, что это про него. И это сильно чувствуется. Я стараюсь включить какую-то личную боль артиста, которую, как мне показалось, я понял. Может, я где-то промахиваюсь или перегибаю. Но оно работает».

«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла

О разделении коммерческих и творческих амбиций

«Надо разделиться на две части. Одна ваша часть приходит, и ей дают писать «След», детективы и прочие истории, где есть чёткий сценарный план: тут убили, тут ложный подозреваемый, тут поймали и так далее. Садишься, не затрачиваешься на это морально, делаешь максимально качественно. Когда тебя просят переписать, переписываешь.
Но при этом у тебя есть сценарий, который ты пишешь для себя, и когда тебе скажут, что надо что-то изменить, ты скажешь: нет, это останется так, или я не буду это делать. Тебе отказывают, и ты идёшь дальше в другой канал. Но при этом ты параллельно нарабатываешь себе имя, зарабатываешь деньги именно сценарным трудом, больше крутишься в этом мире, обрастаешь знакомствами, куда ты можешь протолкнуть то, что пока никто не берёт. Что-то для денег, что-то для ремесла, а что-то для души. Но всё-таки, если у тебя очень долго вот это “для души” не берут — переосмысли, не упирайся, может, там что-то не так, ставь себя под сомнение».
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«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла фотографии
«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла фотографии
«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла фотографии
«Если сам не живёшь — ничего не напишешь»: Илья Куликов о секретах сценарного ремесла фотографии
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