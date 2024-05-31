Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае

Впервые за всю историю своего существования реалити-шоу «Последний герой» будет сниматься в России. Местом действия станет берег Телецкого озера, расположенного в Республике Алтай. Съёмочная команда, участники проекта и ведущая Ксения Бородина
уже прибыли на место. И в ближайшие недели претендентам на гордое звание Последнего героя предстоит осваиваться в горной местности, проходить непростые испытания, сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми, опасными животными и со своим «внутренним дикарём».
По словам генпродюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой
Алтай был выбран не случайно — этот регион богат на места, до которых ещё не дошла цивилизация. «Непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки – это лишь малая часть того, что ждёт наших героев впереди. В прошлом сезоне участники проходили испытания парами, теперь же снова каждый будет сам за себя».
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