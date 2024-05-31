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Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае

31 мая
2024 год

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31 мая 2024
Впервые за всю историю своего существования реалити-шоу «Последний герой» будет сниматься в России. Местом действия станет берег Телецкого озера, расположенного в Республике Алтай. Съёмочная команда, участники проекта и ведущая Ксения Бородина уже прибыли на место. И в ближайшие недели претендентам на гордое звание Последнего героя предстоит осваиваться в горной местности, проходить непростые испытания, сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми, опасными животными и со своим «внутренним дикарём».

Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае

По словам генпродюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой Алтай был выбран не случайно — этот регион богат на места, до которых ещё не дошла цивилизация. «Непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки – это лишь малая часть того, что ждёт наших героев впереди. В прошлом сезоне участники проходили испытания парами, теперь же снова каждый будет сам за себя».

Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае
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Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае фотографии
Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае фотографии
Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае фотографии
Новый сезон «Последнего героя» будет сниматься на Алтае фотографии
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