Никита Джигурда хочет участвовать в спецоперации

Согласно источнику РИА «Новости»
, Никита Джигурда
полон решимости отправиться в зону боевых действий. Артист просится в то же подразделение, в котором состоит муж Елены Блиновской Алексей
и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
.
По словам источника, Джигурда уже запросил “отношение” — ходатайство о рассмотрение гражданина на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть. Джигурда хочет присоединиться к 95-му стрелковому полку, который он посещал во время поездок в ДНР. В марте этого года актёр привёз военнослужащим беспилотники и необходимые в быту вещи, а также провёл творческий вечер.
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