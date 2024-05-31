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Никита Джигурда хочет участвовать в спецоперации

31 мая
2024 год

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31 мая 2024
Согласно источнику РИА «Новости», Никита Джигурда полон решимости отправиться в зону боевых действий. Артист просится в то же подразделение, в котором состоит муж Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Никита Джигурда хочет участвовать в спецоперации

По словам источника, Джигурда уже запросил “отношение” — ходатайство о рассмотрение гражданина на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть. Джигурда хочет присоединиться к 95-му стрелковому полку, который он посещал во время поездок в ДНР. В марте этого года актёр привёз военнослужащим беспилотники и необходимые в быту вещи, а также провёл творческий вечер.
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Никита ДжигурдаМихаил Ефремов

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Никита Джигурда хочет участвовать в спецоперации фотографии
Никита Джигурда хочет участвовать в спецоперации фотографии
Никита Джигурда хочет участвовать в спецоперации фотографии
Никита Джигурда хочет участвовать в спецоперации фотографии
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