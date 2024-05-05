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Том Фелтон выпустил музыкальный альбом

5 мая
2024 год

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5 мая 2024
Том Фелтон уже несколько лет занимается музыкой, а на прошлой неделе он выпустил новый альбом Orange. Песня Holding On, в которой актёр называется себя «просто парнем на скейтборде», «заставляющим сердце биться быстрее, чем в 17 лет», стала вирусной в TikTok и вызвала шквал гневных комментариев.

Том Фелтон выпустил музыкальный альбом

«Мне нужно, чтобы тот, кто продолжает говорить Тому Фелтону, что он может петь, немедленно остановился и заставил его пойти на нормальную работу», – написал один из слушателей. «Том Фелтон отчаянно нуждается в работе. Кто-нибудь, быстро затащите его в знаковый фильм, чтобы он не выпускал больше музыку», – написал другой. Поклонники актёра также предположили, что песня посвящена Эмме Уотсон, которая ранее призналась, что в подростковые годы была влюблена в актёра.

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№ 1
Киноман1985   5.05.2024 - 01:22
Занимается много лет, а слышу в первый раз. Удачи в новом деле. Недавно и Кейт Хадсон выпустила альбом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Том Фелтон выпустил музыкальный альбом фотографии
Том Фелтон выпустил музыкальный альбом фотографии
Том Фелтон выпустил музыкальный альбом фотографии
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