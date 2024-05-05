Том Фелтон выпустил музыкальный альбом

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Название фильма пока держится в тайне

«Добро пожаловать в семейный бизнес»: Шэрон Стоун поздравила сына с первой ролью в кино

У актрисы не было конкуренток

«Я была единственной»: Лиза Моряк рассказала, как получила главную роль в фильме «Онегин»

3 мая

«Мне очень грустно из-за всей этой ситуации»: Дэниел Рэдклифф признался, что давно не общался с Джоан Роулинг

Недавно писательница заявила, что не сможет простить актёра из-за его поддержки транспереходов