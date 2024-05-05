Том Фелтон выпустил музыкальный альбом

Том Фелтон
уже несколько лет занимается музыкой, а на прошлой неделе он выпустил
новый альбом Orange. Песня Holding On, в которой актёр называется себя «просто парнем на скейтборде», «заставляющим сердце биться быстрее, чем в 17 лет», стала вирусной в TikTok и вызвала шквал гневных комментариев.
«Мне нужно, чтобы тот, кто продолжает говорить Тому Фелтону, что он может петь, немедленно остановился и заставил его пойти на нормальную работу»
, – написал один из слушателей. «Том Фелтон отчаянно нуждается в работе. Кто-нибудь, быстро затащите его в знаковый фильм, чтобы он не выпускал больше музыку»
, – написал другой. Поклонники актёра также предположили, что песня посвящена Эмме Уотсон
, которая ранее призналась
, что в подростковые годы была влюблена в актёра.
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