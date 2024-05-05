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Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании»

5 мая
2024 год

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5 мая 2024
Если бы существовал конкурс по самым замороченным методам подготовки к роли, его бы непременно выиграла Любовь Аксёнова. В интервью Фёдору Бондарчуку актриса рассказала, что вживается в роли, придумывая себе специальные упражнения. А также ведёт дневники в режиме “поток сознания” от лица своих персонажей. Но Аксёнова не останавливается на достигнутом и ищет новые способы и технологии, чтобы усовершенствовать своё мастерство. В интервью изданию «Собака» актриса рассказала о том, как готовилась к роли Дуни Раскольниковой в сериале «Преступление и наказание» с помощью приложения Coda — мультимедийной записной книжки.

Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании»

«Раскольникова в версии Мирзоева — со­бирательный персонаж из произведений Достоевского, в Дуне тоже замешано сразу несколько классических героинь Федора Михайловича. Я попробовала новый под­ход в подготовке к роли — работала в Coda. Это такое приложение наподобие заметок, где я создала себе мастер­скую по Дуне».

В приложении актриса расписала до мелочей каждую черту героини, а также отметила, какие упражнения ей надо выполнить и какую музыку послушать для настроя. «Дуня — девушка контрастов, по­этому я пробовала ходить и разговаривать под Бетховена, делала актёрские «наблюде­ния», выполняла упражнения. Бродский у меня в мастерской тоже есть. И это только речь. А ещё есть походка, движение, дискретность. В отдельной папке я разбирала Настасью Филипповну из «Идиота» — одолжила для Дуни многие её черты. Я показала это своё творение Алёне Михайловой, которая игра­ет Соню Мармеладову, она долго удивля­лась, что можно так заморочиться. Алёну обожаю, у неё иной подход — скорее органический, это тоже целая наука».

Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании»
фото: Любовь Аксёнова в сериале "Преступление и наказание"

От природы не очень организованная Люба вдохновляется примером мужа, Павла Аксёнова: «Паша как раз в Школе системного мышления учится и делится открытиями. Именно он, кста­ти, и показал мне приложение Coda. Инженерный подход — вот что вызывает у меня азарт! Как сложить листочек, чтобы результат был идеальным. Как придумать формулу, которая по­зволит процессу решиться наи­лучшим образом».
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Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании» фотографии
Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании» фотографии
Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании» фотографии
Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании» фотографии
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