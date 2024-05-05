Любовь Аксёнова использовала новые технологии для подготовки к роли в «Преступлении и наказании»

Если бы существовал конкурс по самым замороченным методам подготовки к роли, его бы непременно выиграла Любовь Аксёнова. В интервьюФёдору Бондарчуку актриса рассказала, что вживается в роли, придумывая себе специальные упражнения. А также ведёт дневники в режиме “поток сознания” от лица своих персонажей. Но Аксёнова не останавливается на достигнутом и ищет новые способы и технологии, чтобы усовершенствовать своё мастерство. В интервью изданию «Собака» актриса рассказала о том, как готовилась к роли Дуни Раскольниковой в сериале «Преступление и наказание» с помощью приложения Coda — мультимедийной записной книжки.
«Раскольникова в версии Мирзоева — собирательный персонаж из произведений Достоевского, в Дуне тоже замешано сразу несколько классических героинь Федора Михайловича. Я попробовала новый подход в подготовке к роли — работала в Coda. Это такое приложение наподобие заметок, где я создала себе мастерскую по Дуне».
В приложении актриса расписала до мелочей каждую черту героини, а также отметила, какие упражнения ей надо выполнить и какую музыку послушать для настроя. «Дуня — девушка контрастов, поэтому я пробовала ходить и разговаривать под Бетховена, делала актёрские «наблюдения», выполняла упражнения. Бродский у меня в мастерской тоже есть. И это только речь. А ещё есть походка, движение, дискретность. В отдельной папке я разбирала Настасью Филипповну из «Идиота» — одолжила для Дуни многие её черты. Я показала это своё творение Алёне Михайловой, которая играет Соню Мармеладову, она долго удивлялась, что можно так заморочиться. Алёну обожаю, у неё иной подход — скорее органический, это тоже целая наука».
фото: Любовь Аксёнова в сериале "Преступление и наказание"
От природы не очень организованная Люба вдохновляется примером мужа, Павла Аксёнова: «Паша как раз в Школе системного мышления учится и делится открытиями. Именно он, кстати, и показал мне приложение Coda. Инженерный подход — вот что вызывает у меня азарт! Как сложить листочек, чтобы результат был идеальным. Как придумать формулу, которая позволит процессу решиться наилучшим образом».
обсуждение >>