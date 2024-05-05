«Я рисовал футбол»: Максим Виторган о важности странных детских увлечений

Максим Виторган стал гостем нового выпуска ютюб-шоу литературного критика Галины Юзефович, в беседе с которой актёр обсудил любимую литературу и манипуляции в искусстве. Когда речь зашла о литературе, которую читает сын Виторгана и Ксении Собчак Платон, актёр признался, что спокойно относится к любви сына к чтению комиксов. «Я не вижу никакого смысла этому как-то препятствовать. Единственное, конечно, что как всех детей, его тянет читать то, что он уже читал. И этому противостоять тяжело и глупо. Ну человек хочет читать. И мы сами были такими же».
фото: Максим Виторган с сыном Платоном
Актёр добавил, что кажущиеся на первый взгляд странными детские увлечения могут подсказать родителям направление, в котором можно развивать способности ребёнка. «Вообще, что касается детей и их занятий, надо бы взрослым к этому относиться как-то повнимательнее и погибче. У меня до старших классов было такое увлечение: я рисовал футбол. У меня были целые общие тетради, изрисованные им. Я рисовал просто какие-то моменты футбольного матча. Нарисовано было достаточно схематично, это была никакая не живопись. Это были такие фигурки-болванчики. И я разыгрывал некие опасные моменты в матчах, вроде фотографий в газетах. Родителей очень беспокоило, что мальчик большой и взрослый, а тут такое. А этих тетрадей было много, я тратил на это кучу времени. И однажды к нам в гости пришёл Кама Гинкас, выдающийся режиссёр, который сказал им: «Отстаньте от мальчика, у него режиссёрское мышление». К сожалению, это был конец 80-х, кино умирало в стране, и ещё не появилось так называемое кооперативное кино. Но если бы я с этими рисунками возник на 10-15 лет позже, чуткие родители бы отдали бы меня сразу в киношколу».
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