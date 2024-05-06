«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности

Союз поп-психологии и соцсетей спровоцировал в 2010-х волну ошеломляющей искренности, иллюзорно сократив дистанцию между артистами и публикой. И выяснилось, что внешне уверенные в себе “звёзды” переполнены страхами и сомнениями в собственной профпригодности
и очень хотят поговорить об этом
. А овации, зрительский успех и премии лишь ненадолго прогоняют страхи, которые возвращаются в троекратном размере: теперь же надо всем этим регалиям соответствовать. Голливудские актрисы жалуются на изнуряющие симптомы “Синдрома самозванца” с начала 2000-х
. А в российской артистической среде такая откровенность — явление диковинное. О сомнениях в заслуженности своего успеха говорили Виктория Исакова
и Саша Бортич
. А на днях эту тему затронула Любовь Аксёнова
в интервью журналу «Собака»
.
«Бывает, что это вылезает: я в себе сомневаюсь. Начинаю гонять мысли, что актёрство — это не моё, больше не получается, пора заканчивать. Потом проходит день, другой, и я вдруг понимаю: у меня появилось отличное актёрское наблюдение, как сделать роль.
Так что самый большой урок, который я усвоила за последний месяц, — всё постоянно меняется: то хорошо, то плохо, то ровно, то потом снова хорошо. Поэтому я решила просто расслабиться. И теперь, когда мне приходят в голову мысли «видимо, не моё», отдаю себе отчёт: это временно».
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