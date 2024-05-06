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«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности

6 мая
2024 год

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6 мая 2024

Союз поп-психологии и соцсетей спровоцировал в 2010-х волну ошеломляющей искренности, иллюзорно сократив дистанцию между артистами и публикой. И выяснилось, что внешне уверенные в себе “звёзды” переполнены страхами и сомнениями в собственной профпригодности и очень хотят поговорить об этом. А овации, зрительский успех и премии лишь ненадолго прогоняют страхи, которые возвращаются в троекратном размере: теперь же надо всем этим регалиям соответствовать. Голливудские актрисы жалуются на изнуряющие симптомы “Синдрома самозванца” с начала 2000-х. А в российской артистической среде такая откровенность — явление диковинное. О сомнениях в заслуженности своего успеха говорили Виктория Исакова и Саша Бортич. А на днях эту тему затронула Любовь Аксёнова в интервью журналу «Собака».

«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности

«Бывает, что это выле­зает: я в себе сомневаюсь. Начинаю гонять мысли, что актёрство — это не моё, боль­ше не получается, пора заканчивать. Потом проходит день, другой, и я вдруг понимаю: у меня появилось отличное актёрское на­блюдение, как сделать роль.

Так что самый большой урок, который я усвоила за последний месяц, — всё постоянно меняется: то хорошо, то плохо, то ровно, то потом снова хорошо. Поэто­му я решила просто расслабиться. И те­перь, когда мне приходят в голову мыс­ли «видимо, не моё», отдаю себе отчёт: это временно».
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обсуждение >>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   6.05.2024 - 13:31
Неужели сама Аксёнова признаёт свою профнепригодность?! Это же очевидно! Вон Бортич во всю хейтят, а она как раз умеет не фальшивить в игре, в отличии от Аксёновой, которой надо было быть моделью... читать далее>>
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«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности фотографии
«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности фотографии
«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности фотографии
«Это временно»: Любовь Аксёнова о сомнениях в профпригодности фотографии
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