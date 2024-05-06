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«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского

6 мая
2024 год

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6 мая 2024
Британская актриса Эмили Блант вспомнила недобрым словом свою давнюю встречу с Андреем Кончаловским. Это было начало 2000-х годов, актрисе было всего 19 лет, и она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II в фильме «Лев зимой».

«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского
фото: Эмили Блант

«Он был очень жесток на пробах и ему нравилось сбивать меня с толку. Атмосфера была пропитана женоненавистничеством, и к моменту, как я оттуда вышла, я чувствовала, будто я лишь оболочка прежней себя».

Актриса запомнила этот случай, потому что он заставил её чувствовать себя униженной. И рассказала о нём в декабре прошлого года на мероприятии Американского фонда поддержки актёров, так и не вспомнив имени режиссёра. «Я бы сказала, что он был мерзким...просто ужасным».

«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского
фото: Юлия Высоцкая и Патрик Стюарт в фильме "Лев зимой"

А роль, на которую пробовалась Эмили, досталась в итоге Юлии Высоцкой. Тут впору удивиться — зачем вообще Кончаловский затеял пробы и издевался над малолетними актрисами, когда исход был более-менее предрешён?
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«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского фотографии
«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского фотографии
«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского фотографии
«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского фотографии
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