«Он был мерзким»: Эмили Блант рассказала о кинопробах у Андрея Кончаловского

Британская актриса Эмили Блант вспомнила недобрым словом свою давнюю встречу с Андреем Кончаловским. Это было начало 2000-х годов, актрисе было всего 19 лет, и она пробовалась на роль возлюбленной короля Генриха II в фильме «Лев зимой».
фото: Эмили Блант
«Он был очень жесток на пробах и ему нравилось сбивать меня с толку. Атмосфера была пропитана женоненавистничеством, и к моменту, как я оттуда вышла, я чувствовала, будто я лишь оболочка прежней себя».
Актриса запомнила этот случай, потому что он заставил её чувствовать себя униженной. И рассказала о нём в декабре прошлого года на мероприятии Американского фонда поддержки актёров, так и не вспомнив имени режиссёра. «Я бы сказала, что он был мерзким...просто ужасным».
фото: Юлия Высоцкая и Патрик Стюарт в фильме "Лев зимой"
А роль, на которую пробовалась Эмили, досталась в итоге Юлии Высоцкой. Тут впору удивиться — зачем вообще Кончаловский затеял пробы и издевался над малолетними актрисами, когда исход был более-менее предрешён?
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