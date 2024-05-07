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Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея

7 мая
2024 год

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7 мая 2024

В ночь на 7 мая в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся ежегодный бал Met Gala. И как обычно, наряды гостей должны были хотя бы отдалённо соответствовать заданной теме — “Спящие красавицы: Пробуждение моды”. Эта модная игра в ассоциации дала (как, впрочем, и всегда) неожиданный результат. На красной дорожке появилось свыше 250 именитых гостей, среди которых были Зендея, Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс, Эль Фаннинг, Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер, Александр Скарсгорд, Барри Кеоган, Джессика Бил, Николь Кидман и представители семейства Кардашьян.

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Пенелопа Крус

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Николь Кидман

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Джессика Бил

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Ким Кардашьян

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Киран Калкин и Джазз Чартон

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Анок Яй

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Энди Коэн и Сара Джессика Паркер

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Жанель Моне

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Мишель Йео

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Хлоя Севиньи

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Барри Кеоган

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Кара Делевинь

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Элизабет Дебики

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Мария Шарапова

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Лана Дель Рей

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Бри Ларсон

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Наоми Уоттс

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Эль Фаннинг

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Деми Мур

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Эдди Редмэйн с женой

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Джефф Голдблюм

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Тайка Вайтити и Рита Ора

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Джейми Дорнан

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Дженнифер Лопес

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Гвендолин Кристи

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Зендея

Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея
фото: Зендея

Больше эффектных выходов можно увидеть в нашей галерее.
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Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея фотографии
Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея фотографии
Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея фотографии
Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея фотографии
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