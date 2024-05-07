Сон в майскую ночь: Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер и Зендея

«Воронины» переедут в новую квартиру
Стартовали съемки спин-оффа популярного сериала, который будет называться «Костя — Вера»
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В ночь на 7 мая в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся ежегодный бал Met Gala. И как обычно, наряды гостей должны были хотя бы отдалённо соответствовать заданной теме — “Спящие красавицы: Пробуждение моды”. Эта модная игра в ассоциации дала (как, впрочем, и всегда) неожиданный результат. На красной дорожке появилось свыше 250 именитых гостей, среди которых были Зендея, Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс, Эль Фаннинг, Мария Шарапова, Сара Джессика Паркер, Александр Скарсгорд, Барри Кеоган, Джессика Бил, Николь Кидман и представители семейства Кардашьян.
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