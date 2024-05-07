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Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым

7 мая
2024 год

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7 мая 2024
Стася Милославская встречается с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. Ещё в прошлом месяце их заметили вместе на светском мероприятии, а теперь их роман подтвердили в журнале «Москвичка».

Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым

«Трифон и Стася — новая красивая пара людей, идеально подходящих друг другу. Наше восхищение именинницей, стойко перенесшей всеобщие слёзы по её долгому роману с Сашей Петровым: судя по всему, слухи о разбитом сердце актрисы были сильно преувеличены», — написали авторы журнала в день рождения Стаси 4 мая. Кроме этого, тем же вечером Милославская и Бебутов заехали к актрисе домой после отыгранного спектакля, после чего вместе уехали – по всей видимости, отмечать её день рождения.

Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым

Журналист также поздравил любимую в соцсетях, таким образом подтвердив слухи: «Повстречал яркую, талантливую, необыкновенную и прекрасную. С днём рождения, Стась, будь собой, пусть и дальше всё получается!» — написал Трифон. Милославская ответила ему в комментариях эмодзи в виде сердечек.
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Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым фотографии
Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым фотографии
Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым фотографии
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