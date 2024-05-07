Стася Милославская встречается с Трифоном Бебутовым

Стася Милославская
встречается с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым
. Ещё в прошлом месяце их заметили вместе на светском мероприятии, а теперь их роман подтвердили
в журнале «Москвичка».
«Трифон и Стася — новая красивая пара людей, идеально подходящих друг другу. Наше восхищение именинницей, стойко перенесшей всеобщие слёзы по её долгому роману с Сашей Петровым: судя по всему, слухи о разбитом сердце актрисы были сильно преувеличены»
, — написали авторы журнала в день рождения Стаси 4 мая. Кроме этого, тем же вечером Милославская и Бебутов заехали к актрисе домой после отыгранного спектакля, после чего вместе уехали – по всей видимости, отмечать её день рождения.
Журналист также поздравил любимую в соцсетях, таким образом подтвердив слухи: «Повстречал яркую, талантливую, необыкновенную и прекрасную. С днём рождения, Стась, будь собой, пусть и дальше всё получается!»
— написал Трифон. Милославская ответила ему в комментариях эмодзи в виде сердечек.
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