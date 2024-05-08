Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити»

1 июня в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера шоу «Клиника счастья. Реалити» c Авророй — проекта, который поможет парам спасти семью за три дня. Это первое в России реалити по сериалу из линейки KION Originals. Участники — реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях.
фото: Кадр из шоу «Клиника счастья. Реалити»
В основу уникального формата легла главная идея сериала «Клиника счастья»: семейным счастьем нужно заниматься, и помочь в этом может наука о здоровье. Экспертами шоу стали уникальные специалисты – эндокринологи, сексологи и психологи, которым предстоит помочь 24 парам из 16 городов России разобраться с проблемами, мешающими им жить полноценной жизнью.
фото: Кадр из шоу «Клиника счастья. Реалити»
«Когда работаешь над реалити, никогда не знаешь, в какую сторону вырулит история. Для каждой пары у нас были подготовлены события и практики, но в какой-то момент вдруг начинали открываться новые вводные, новые откровения, появлялись новые реакции. Тем и интереснее работа — было много непредсказуемого и удивительного», – поделилась Аврора.
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