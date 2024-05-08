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Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити»

8 мая
2024 год

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8 мая 2024
1 июня в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера шоу «Клиника счастья. Реалити» c Авророй — проекта, который поможет парам спасти семью за три дня. Это первое в России реалити по сериалу из линейки KION Originals. Участники — реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях.

Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити»
фото: Кадр из шоу «Клиника счастья. Реалити»

В основу уникального формата легла главная идея сериала «Клиника счастья»: семейным счастьем нужно заниматься, и помочь в этом может наука о здоровье. Экспертами шоу стали уникальные специалисты – эндокринологи, сексологи и психологи, которым предстоит помочь 24 парам из 16 городов России разобраться с проблемами, мешающими им жить полноценной жизнью.

Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити»
фото: Кадр из шоу «Клиника счастья. Реалити»

«Когда работаешь над реалити, никогда не знаешь, в какую сторону вырулит история. Для каждой пары у нас были подготовлены события и практики, но в какой-то момент вдруг начинали открываться новые вводные, новые откровения, появлялись новые реакции. Тем и интереснее работа — было много непредсказуемого и удивительного», – поделилась Аврора.

Смотрите шоу «Клиника счастья. Реалити» с 1 июня на KION.

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Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
Аврора стала ведущей шоу «Клиника счастья. Реалити» фотографии
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