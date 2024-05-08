«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина

Вупи Голдберг рассказала
о зависимости от кокаина, с которой она столкнулась, когда ещё не была знаменитой. Вылечиться актриса смогла в начале 70-х.
В мемуарах «Обрывки и фрагменты: моя мать, мой брат и я» Голдберг пояснила, что пристрастилась к наркотику на вечеринках, на которых в то время был свободный доступ к различным веществам. Полиция не устраивала обыски в домах известных продюсеров или актёров, поэтому гости в открытую принимали наркотики ради развлечения.
Кокаин не казался актрисе опасным, поскольку к нему был поразительно лёгкий доступ. Голдберг удавалось скрывать свою зависимость от окружающих и продолжать работать без каких‑либо проблем. Но позднее кокаин показал своё разрушительное воздействие: актриса столкнулась с галлюцинациями. Однажды она увидела жуткого монстра под своей кроватью, который угрожал напасть на неё, если она встанет с постели.
Голдберг осознала своё положение, когда уборщица отеля на Манхэттене обнаружила кинозвезду в туалете, принимающей наркотики. Этот момент стал для артистки пощёчиной: уборщица закричала, испугавшись актрисы, у которой всё лицо было перепачкано кокаином.
«Я знала, что мне придется сменить друзей и отклонять приглашения, но я смогла это сделать. Я не хотела умереть»
, — пишет в книге Голдберг. Мемуары актрисы выходят 7 мая.
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