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«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина

8 мая
2024 год

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8 мая 2024

Вупи Голдберг рассказала о зависимости от кокаина, с которой она столкнулась, когда ещё не была знаменитой. Вылечиться актриса смогла в начале 70-х.

«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина

В мемуарах «Обрывки и фрагменты: моя мать, мой брат и я» Голдберг пояснила, что пристрастилась к наркотику на вечеринках, на которых в то время был свободный доступ к различным веществам. Полиция не устраивала обыски в домах известных продюсеров или актёров, поэтому гости в открытую принимали наркотики ради развлечения.

Кокаин не казался актрисе опасным, поскольку к нему был поразительно лёгкий доступ. Голдберг удавалось скрывать свою зависимость от окружающих и продолжать работать без каких‑либо проблем. Но позднее кокаин показал своё разрушительное воздействие: актриса столкнулась с галлюцинациями. Однажды она увидела жуткого монстра под своей кроватью, который угрожал напасть на неё, если она встанет с постели.

«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина

Голдберг осознала своё положение, когда уборщица отеля на Манхэттене обнаружила кинозвезду в туалете, принимающей наркотики. Этот момент стал для артистки пощёчиной: уборщица закричала, испугавшись актрисы, у которой всё лицо было перепачкано кокаином.

«Я знала, что мне придется сменить друзей и отклонять приглашения, но я смогла это сделать. Я не хотела умереть», — пишет в книге Голдберг. Мемуары актрисы выходят 7 мая.
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«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина фотографии
«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина фотографии
«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина фотографии
«Я не хотела умереть»: Вупи Голдберг рассказала о тяжёлой зависимости от кокаина фотографии
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