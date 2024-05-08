Хилари Дафф
стала мамой в четвёртый раз. 36-летняя актриса поделилась снимками с домашних родов в бассейне и рассказала, что на свет появилась девочка.
«Таунс Мидоу Бэйр, теперь мы знаем, почему она заставила нас ждать так долго... Она совершенствовала эти щёчки! Я мечтала подержать тебя в своих объятиях несколько месяцев. Мы все любим тебя, как будто ты была здесь всё это время, красавица. 3 мая 2024-го»
, — подписала фото актриса.
Вместе с супругом, певцом Мэттью Комой
, она воспитывает троих детей. Он тоже поделился радостной новостью у себя на странице и назвал супругу «богиней-воительницей», а также отметил, что дочь «не похожа ни на кого в их генетическом фонде».
Хилари Дафф и Мэттью Кома вместе с 2016 года. Пара поженилась спустя три года отношений. Брак с музыкантом стал для актрисы вторым: ранее она шесть лет была замужем за хоккеистом Майком Комри
, от которого родила сына.
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