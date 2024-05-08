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Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли потребовали запретить

8 мая
2024 год

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8 мая 2024
На фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли пожаловался активист Виталий Бородин, известный доносами на Данилу Козловского, Лию Ахеджакову, Ксению Раппопорт и других известных актёров. Он направил в Минкультуры обращение с требованием запретить прокат картины в России.

Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли потребовали запретить

«Нельзя допускать показ этого фильма в кинотеатрах нашей страны», — потребовал Бородин, назвав Урганта русофобом. «Напомню, друзья, режиссёр картины „Во сне ты горько плакал“ — Николай Солодников, муж иноагента Екатерины Гордеевой*. Продюсер — Александр Сокуров. Все они занимают антироссийскую позицию», — написал он. К самому сюжету картины у Бородина претензий не нашлось, но он её, видимо, и не смотрел (закрытая премьера ленты прошла в Москве 7 апреля) — в сети пока доступны только трейлер и постер картины.



Александр Сокуров опроверг свою причастность к производству картины – режиссёр сказал, что его студия помогала в производстве, но он «никак не связан с фильмом, его содержанием и так далее». В Минкульте позже уточнили, что к ним и не поступало заявление на прокат картины.

*Признан в РФ иноагентом
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