Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет

50-летняя Кейт Бекинсейл
написала в соцсетях большой и откровенный пост, в котором призналась, что её травят из-за внешности уже двадцать лет. По словам актрисы, её постоянно обвиняют в чрезмерном увлечении пластическими операциями и инвазивными косметическими процедурами.
«Каждый раз, когда я пишу что-то — и, кстати, так происходит с моих 30 лет, — меня обвиняют в том, что мне сделали пластическую операцию, или в использовании филлеров, чтобы выглядеть моложе. И это действительно такой утончённый способ запугать человека»
, — заявила Кейт. Она отметила, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов и даже просила одного из них подтвердить её слова, хотя подписчики в комментариях постоянно ей говорят, что она стала неузнаваемой из-за пластики.
«Жизнь такая: очевидно, что я старею, вообще все стареют, но я не слишком этим обеспокоена — из-за того, что в свои пять лет обнаружила своего отца мёртвым. Я провела большую часть своей жизни абсолютно искалеченной от сильной тревоги и панических атак, из-за которых думала, что тоже умру от сердечного приступа»
, – написала актриса.
Кейт снова обратила внимание подписчиков на то, что она не слишком изменилась за последние годы: «Я была бледнее, я выщипывала брови, мне нравилась коричневая помада, которую все тогда носили. У меня было более полное лицо, как и у большинства из нас в 20 лет. Макияж был матовым, а не глянцевым. Я считала, что контуринг — это что-то из уроков географии»
. Актриса выразила уверенность, что никакого эффекта своей публикацией не добьётся, но всё же попросила перестать её травить.
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