Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет

9 мая
2024 год

Лайфстайл >>
9 мая 2024
50-летняя Кейт Бекинсейл написала в соцсетях большой и откровенный пост, в котором призналась, что её травят из-за внешности уже двадцать лет. По словам актрисы, её постоянно обвиняют в чрезмерном увлечении пластическими операциями и инвазивными косметическими процедурами.

Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет

«Каждый раз, когда я пишу что-то — и, кстати, так происходит с моих 30 лет, — меня обвиняют в том, что мне сделали пластическую операцию, или в использовании филлеров, чтобы выглядеть моложе. И это действительно такой утончённый способ запугать человека», — заявила Кейт. Она отметила, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов и даже просила одного из них подтвердить её слова, хотя подписчики в комментариях постоянно ей говорят, что она стала неузнаваемой из-за пластики.

«Жизнь такая: очевидно, что я старею, вообще все стареют, но я не слишком этим обеспокоена — из-за того, что в свои пять лет обнаружила своего отца мёртвым. Я провела большую часть своей жизни абсолютно искалеченной от сильной тревоги и панических атак, из-за которых думала, что тоже умру от сердечного приступа», – написала актриса.

Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет

Кейт снова обратила внимание подписчиков на то, что она не слишком изменилась за последние годы: «Я была бледнее, я выщипывала брови, мне нравилась коричневая помада, которую все тогда носили. У меня было более полное лицо, как и у большинства из нас в 20 лет. Макияж был матовым, а не глянцевым. Я считала, что контуринг — это что-то из уроков географии». Актриса выразила уверенность, что никакого эффекта своей публикацией не добьётся, но всё же попросила перестать её травить.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
красота
персоны
Кейт Бекинсейл

фотографии >>
Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет фотографии
Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет фотографии
Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет фотографии
Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эвалд Аавик
7 мая ушёл из жизни актёр Эвалд Аавик.
Вячеслав Бухаров
5 мая ушёл из жизни актёр, музыкант Вячеслав Бухаров.
Александр Горленко
5 мая ушёл из жизни мультипликатор Александр Горленко.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Алеса Качер
Валерий Козинец
Ксения Кузнецова
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Кристиан Бах
Кэндис Берген
Александра Доманьская
Росарио Доусон
Гэри Дэниэлс
Альберт Финни
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

Министерство неджентльменских дел
боевик, комедия, экранизация
Великобритания, США, Турция, 2024
Семь чёрных бумаг
военный фильм, драма
Россия, 2024
Чёрная вдова: Укус смерти
триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2024
Шпион на всю голову
комедия, триллер
США, 2023
Чистильщик бассейнов
детектив, комедия
США, 2023
Бугимен. Царство мёртвых
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Даааааали!
комедия, фэнтези
Франция, 2024
Обитель лжи
триллер
США, 2023
Тревожный звонок
детектив, триллер
Великобритания, 2023
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
Красные ленты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2024
Жить своей жизнью
драма
Франция, 1962
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»
Интервью
«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»
Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram