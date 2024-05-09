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«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино

9 мая
2024 год

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9 мая 2024

18 апреля в прокат вышел научно-фантастический боевик «Сто лет тому вперёд» по мотивам одноименного романа Кира Булычёва. Главную роль Коли Герасимова сыграл очаровательный Марк Эйдельштейн, который с поразительной вдумчивостью и осознанностью поговорил с Фёдором Бондарчуком и рассказал о начале своей карьеры. Первым его фильмом стал режиссёрский дебют Наташи Кончаловской «Первый снег», для которого начинающему актёру, будучи студентом, приходилось сбегать с пар.

«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино

«Я сбегал в институте с пар и никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно. Почему никто не пробуется, а я пробуюсь? Так не может быть, не нужно это никому рассказывать. Так было месяца три. Очень длительные пробы. Я всегда в состоянии концентрации, постоянной готовности. Когда появляются пробы и осознание жёсткой конкуренции, вопросы реализованности, ты всегда должен быть включен. Перед тобой и после тебя всегда есть человек. Тогда на первых пробах я в это врубился. Надо быть всегда готовым ко всему».

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«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино фотографии
«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино фотографии
«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино фотографии
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