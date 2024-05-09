«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино

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Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет

8 мая

Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли потребовали запретить

Правда, прокатное удостоверение на него никто и не просил