«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино

«Зоя»: Не можем повторить
В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино
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18 апреля в прокат вышел научно-фантастический боевик «Сто лет тому вперёд» по мотивам одноименного романа Кира Булычёва. Главную роль Коли Герасимова сыграл очаровательный Марк Эйдельштейн, который с поразительной вдумчивостью и осознанностью поговорил с Фёдором Бондарчуком и рассказал о начале своей карьеры. Первым его фильмом стал режиссёрский дебют Наташи Кончаловской «Первый снег», для которого начинающему актёру, будучи студентом, приходилось сбегать с пар.
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