«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве

анонс

«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе

«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино

Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет

8 мая

Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли потребовали запретить

Правда, прокатное удостоверение на него никто и не просил