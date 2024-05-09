«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве

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Бал Met Gala 2024
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Актёры Даша Верещагина (Алиса Селезнёва в фильме «Сто лет тому вперёд») и Лев Зулькарнаев (Зима в «Слове пацана») — однокурсники и лучшие друзья. Поэтому они всегда очень лестно и тепло отзываются друг о друге в различных интервью. Лев назвал Дашу “очень точной актрисой, которая понимает свою внутреннюю природу”. А Даша, в свою очередь, в интервью для подкаста «Плёнка» охарактеризовала Льва как очень умного и печального человека.
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