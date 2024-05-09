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«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве

9 мая
2024 год

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9 мая 2024

Актёры Даша Верещагина (Алиса Селезнёва в фильме «Сто лет тому вперёд») и Лев Зулькарнаев (Зима в «Слове пацана») — однокурсники и лучшие друзья. Поэтому они всегда очень лестно и тепло отзываются друг о друге в различных интервью. Лев назвал Дашу “очень точной актрисой, которая понимает свою внутреннюю природу”. А Даша, в свою очередь, в интервью для подкаста «Плёнка» охарактеризовала Льва как очень умного и печального человека.

«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве
фото: Лев Зулькарнаев и Даша Верещагина на премьере фильма "Сто лет тому вперёд"

«Он действительно в какой-то степени шут. У нас же всех есть реакции самозащиты. Лев такой печальный внутри. И так умело скрывает это. Так же делает Джим Керри, на самом деле.

«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве
фото: Лев Зулькарнаев

Лев заумничает жёстко. Особенно в интервью. Он строит из себя философа. И он действительно очень эрудированный. Но в жизни мы, конечно, так не общаемся. И внутренне он печальный, в нём сидит какая-то великая грусть. И то, как он себя представляет, и не только в кино, но и в обществе — это просто удивительно, это реально раздвоение личности».
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Даша ВерещагинаЛев ЗулькарнаевДжим Керри
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальтеСто лет тому вперёд

фотографии >>
«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве фотографии
«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве фотографии
«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве фотографии
«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве фотографии
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