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«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе

9 мая
2024 год

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9 мая 2024
В интервью для подкаста Плёнка актриса Даша Верещагина, сыгравшая главную роль в фильме «Сто лет тому вперёд», вспомнила о своих школьных годах, как о наиболее неприятном, но сформировавшем её периоде жизни. Актриса родилась в Минске и в школьные годы жила со своей бабушкой в белорусском городке Лида.

«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе

«Меня жёстко буллили в школе, и взросление у меня было довольно травматичное во всех смыслах. И в школе, и дома, потому что бабушка меня очень любила, но она советских нравов и показывала это через деспотичность, гиперопеку. У меня была медицинская карточка какой-то невероятной толщины, но я не была больным ребёнком. Просто бабушка настолько верила, что я болеющий человек, что мы в поликлинику катались как в Диснейленд. Это наше с ней главное развлечение было.

В школе тоже был какой-то чудесный мир. Я помню, что до девятого класса меня реально уничтожали. Я ещё и формироваться как-то поздно начала, а все парни были нацелены на то, что к девятому классу пора было уже стать сформированной девушкой. Добавлялось и то, что я всю начальную школу сидела на домашнем обучении. Я была максимально асоциальной, и, когда я пришла в пятый класс, мои одноклассники меня почти не знали. Я для них была чужая и так и осталась чужой.

«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе

Для меня происходящее в школе было примером того, как бы я не хотела жить. Я понимала, что хочу вырваться из жестокости и несправедливости и не быть в окружении изломанных внутренне людей, которые почему-то совершают те или иные поступки, потому что просто не понимают, как вести себя правильно. Я всегда ощущала, что есть и другая сторона. Есть хорошие люди, есть более здоровое общество. И, наверное, когда я оглядывалась на тот опыт, какой-то удивительно печальный и грустный, моё рвение вырваться из тех обстоятельств только укреплялось».
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№ 1
Маховецкий   9.05.2024 - 14:33
К девятому классу стать сформированной девушкой... Об учёбе надо думать! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе фотографии
«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе фотографии
«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе фотографии
«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе фотографии
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