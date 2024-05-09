«Где фильмы про Беслан и Норд-Ост?»: Максим Виторган об отсутствии рефлексии в российском кино

У Максима Виторгана
с недавних пор освободилось много времени, которое он, среди прочего, тратит на чтение книг и просмотр отечественных сериалов и фильмов. Делясь самыми яркими впечатлениями со своими подписчиками в соцсетях. В интервью
литературному критику Галине Юзефович
Максим дал пессимистическую оценку будущему российского кино, имея в виду усиление цензуры.
«До 2022 года российские сериалы совершили огромный качественный скачок вперёд в очень сжатые сроки. Будет ли ситуация меняться? Безусловно. Если мы говорим о цензуре, то пришли везде: и в кино, и в сериалы. Но вопрос не в буквальной политической цензуре. Это же запускает процессы самоцензуры, желания куда-то встроиться и подстроиться. А потом начнётся эзопов язык и фига в кармане. В искусстве не может быть развития, если ты не нарушаешь табу, границы и правила»
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Вспомнив о сериале «Нулевой пациент»
, в котором рассказывается об эпидемии СПИДа в СССР, Виторган заметил, что в российском кино вообще отсутствует отражение важных вех новейшей истории страны.
За исключением фильма «1993». «Есть один простой, но очень грустный и показательный момент неправильного устройства нашей жизни, связанный с кино и сериалами. Вот где фильм про Норд-Ост и про Беслан? Где фильмы про яркие современные события за последние 25 лет? Где? Вот были фильмы про войну в Чечне — разные, разного качества, но они были. Дальше где? Что, наших художников настолько не интересует какая-то рефлексия по поводу этих событий? Нет, конечно.
Я не склонен переоценивать политическую власть в Америке и где бы то ни было. Но если мы говорим об обществе, то американцы все события своей жизни обсматривают со всех сторон. Это признак здорового общества»
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