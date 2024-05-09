«Где фильмы про Беслан и Норд-Ост?»: Максим Виторган об отсутствии рефлексии в российском кино

что почитать?

«Чебурашка 2» прошел отбор, а вот «Холоп 3» нет

«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино

В ночь с 7 на 8 мая, 00:30, РЕН ТВ

Остросюжетное драмеди о гениальном ученом-социофобе доступно в онлайн-кинотеатре PREMIER

Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов