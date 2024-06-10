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Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова

10 июня
2024 год

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10 июня 2024
9 июня в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной анимации «10 жизней» о весёлых приключениях кота Беккета. Гостями премьеры стали Никита Тарасов с семьёй, Полина Казанцева-Метёлкина с детьми, Семён Литвинов с дочкой, Полина Айнутдинова и Полина Денисова, Ирина Безрукова, Эльдар Калимулин с сыном и многие другие.

Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова
фото: Никита Тарасов с семьёй

Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова
фото: Полина Казанцева-Метёлкина с детьми

Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова
фото: Семён Литвинов с дочкой

Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова
фото: Полина Айнутдинова и Полина Денисова

Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова
фото: Ирина Безрукова

Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова
фото: Эльдар Калимулин с сыном

В российский прокат анимация «10 жизней» выйдет 12 июня.

«10 жизней»
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№ 1
Киноман1985   10.06.2024 - 17:48
Не забывают про малышей. Им тоже нужна развлекуха вне дома. читать далее>>
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Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова фотографии
Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова фотографии
Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова фотографии
Пушистая бестия: Никита Тарасов, Эльдар Калимулин и Ирина Безрукова фотографии
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