Бурак Озчивит стал лицом новой рекламной кампании Иви

Бурак Озчивит
снялся в новой турецкой рекламной кампании онлайн-кинотеатра Иви
. Весной актёр специально прилетал в Москву, чтобы постучаться в дверь счастливицы Марины (главной героини ролика), а вместе с ней — и в двери тысяч российских поклонниц.
В рамках рекламной кампании в социальных сетях уже вышел короткий ролик, в котором Бурак продемонстрировал свой прогресс в изучении русского языка: «Лепота!», — констатировал актер, глядя на красоты Москвы с балкона той самой Марины, у которой решил поселиться.
В планах у онлайн-кинотеатра — выпустить ещё ряд роликов с участием Бурака Озчивита. Лейтмотивом каждого из них стала песня «Merhaba, Marina!» («Здравствуй, Марина!»), записанная Иви специально для рекламной кампании.
Актёр и Иви приглашают всех вступить в длительные отношения с турецкими фильмами и сериалами.
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