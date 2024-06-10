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Бурак Озчивит стал лицом новой рекламной кампании Иви

10 июня
2024 год

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10 июня 2024
Бурак Озчивит снялся в новой турецкой рекламной кампании онлайн-кинотеатра Иви. Весной актёр специально прилетал в Москву, чтобы постучаться в дверь счастливицы Марины (главной героини ролика), а вместе с ней — и в двери тысяч российских поклонниц.

Бурак Озчивит стал лицом новой рекламной кампании Иви

В рамках рекламной кампании в социальных сетях уже вышел короткий ролик, в котором Бурак продемонстрировал свой прогресс в изучении русского языка: «Лепота!», — констатировал актер, глядя на красоты Москвы с балкона той самой Марины, у которой решил поселиться.

В планах у онлайн-кинотеатра — выпустить ещё ряд роликов с участием Бурака Озчивита. Лейтмотивом каждого из них стала песня «Merhaba, Marina!» («Здравствуй, Марина!»), записанная Иви специально для рекламной кампании.



Актёр и Иви приглашают всех вступить в длительные отношения с турецкими фильмами и сериалами.
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Бурак Озчивит стал лицом новой рекламной кампании Иви фотографии
Бурак Озчивит стал лицом новой рекламной кампании Иви фотографии
Бурак Озчивит стал лицом новой рекламной кампании Иви фотографии
Бурак Озчивит стал лицом новой рекламной кампании Иви фотографии
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