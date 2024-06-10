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«Боялась увольнения больше, чем смерти»: Эмилия Кларк рассказала, как два инсульта повлияли на её карьеру

10 июня
2024 год

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10 июня 2024
К своим 37 годам Эмилия Кларк перенесла два инсульта. После первого удара актриса лишилась возможности говорить и едва не впала в кому, но уже к окончанию съёмок первого сезона «Игры престолов» ей удалось восстановиться. В 2013, через два года, случился второй удар, после которого актрисе потребовалась срочная операция: в череп ей вживили титановую пластину, а на поверхности головы остались шрамы. В недавнем интервью Эмилия рассказала, как боялась, что продюсеры «Игры престолов» её уволят.

«Боялась увольнения больше, чем смерти»: Эмилия Кларк рассказала, как два инсульта повлияли на её карьеру

«Когда у тебя такая травма, это меняет твое самоощущение на таком драматическом уровне, что вся твоя неуверенность в себе, когда ты выходишь играть, за ночь увеличивается в четыре раза. Первый страх, который у меня возник: "О боже, меня уволят! Меня уволят, потому что они думают, что я не способна выполнить работу". Я боялась увольнения больше, чем смерти», — вспомнила актриса в беседе с Big Issue.

И хотя в то время под страхом остаться без ролей Эмилия недоумевала и постоянно задавала себе вопрос: «Почему я?», сейчас она признается, что считает себя настоящим счастливчиком, ведь далеко не всем удается выжить после такого.
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«Боялась увольнения больше, чем смерти»: Эмилия Кларк рассказала, как два инсульта повлияли на её карьеру фотографии
«Боялась увольнения больше, чем смерти»: Эмилия Кларк рассказала, как два инсульта повлияли на её карьеру фотографии
«Боялась увольнения больше, чем смерти»: Эмилия Кларк рассказала, как два инсульта повлияли на её карьеру фотографии
«Боялась увольнения больше, чем смерти»: Эмилия Кларк рассказала, как два инсульта повлияли на её карьеру фотографии
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