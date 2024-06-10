«Никогда не работайте с мужем»: Сауле Юсупова рассказала о съёмках фильма «Тёща»

Комик и по совместительству сценарист фильма «Тёща»Сауле Юсупова стала гостей утреннего эфира «УТРО. ТНТ», во время которого поделилась впечатлениями от совместной работы с мужем, режиссёром Аскаром Узабаевым.
фото: Аскар Узабаев и Сауле Юсупова
«Было сложно. Мы больше не пишем вместе. Никогда не работайте с мужем. Ты сидишь на зуме, он кричит: “Что за чертовщину вы написали”, а потом перезванивает и говорит: “Как дела?”» Когда у нас была премьера “Тёщи”, и мы шли по красной дорожке с ним все журналисты говорили: “Аскар, расскажите пожалуйста, как пришла к вам идея, почему именно эти актёры…?”, а он говорит: “Вот сценарист, спросите у неё”, и все меня игнорировали. А последняя девушка говорит: “Сауле, у меня к вам вопрос…”, я думаю, ну наконец-то сейчас, что-то спросят, и она говорит: “Каково, это жить с режиссёром?”. Я говорю: “Как в кино!”. Мне так стало неприятно», – поделилась Сауле.
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