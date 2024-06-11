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Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина и спросить у него про детей

11 июня
2024 год

Лайфстайл >>
11 июня 2024
Список людей, у которых Юлия Меньшова успела взять интервью за свою многолетнюю телевизионную и теперь уже интернет-карьеру, довольно обширен, но не всеохватен. Когда Ида Галич спросила у Юлии, у кого она мечтает взять интервью, Юлия, немного подумав, назвала президента Владимира Путина. Но сразу же оговорилась, что он, скорее всего, никогда бы не согласился с ней пообщаться, потому что не любит говорить о личной жизни.

Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина и спросить у него про детей

«Было бы интересно поговорить с ним. Но только когда он бы уже не был президентом, чтобы это не сковывало его. Есть ещё момент: он, может быть, ко мне бы и не пошёл, потому что он не очень любит разговаривать на личные темы. А я хоть и не вскапываю до скандала, но мне интересно мировоззрение человека, что он думает на ту или иную тему».

Однако одним из первых вопросов, который Юлия хотела бы задать Владимиру Путину, действительно, очень личный, если не сказать провокационный: «Почему вы скрывали своё семейное положение на протяжении стольких лет? У вас есть маленькие дети? Почему вы не предъявляли их миру? Как им жилось с этим? Как жилось вашей супруге с этим? И почему вообще вы избрали эту позицию? Потому что на самом деле наличие семьи очень утепляет образ человека. Я думаю, что это осознанная позиция, но с чем она связана? Было бы любопытно узнать».
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№ 2
Матвей Брикун   11.06.2024 - 17:47
Охотно верится, что она задала бы именно этот вопрос. Меньшова любит полазить по личной жизни других людей. читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.06.2024 - 16:57
Он сейчас не в том положении что-б рассказывать о близких. Тут надо отнестись с пониманием. И уважением. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Ида ГаличЮлия Меньшова

фотографии >>
Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина и спросить у него про детей фотографии
Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина и спросить у него про детей фотографии
Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина и спросить у него про детей фотографии
Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина и спросить у него про детей фотографии
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