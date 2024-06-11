Юлия Меньшова призналась, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина и спросить у него про детей

Список людей, у которых Юлия Меньшова
успела взять интервью за свою многолетнюю телевизионную и теперь уже интернет-карьеру, довольно обширен, но не всеохватен. Когда Ида Галич спросила
у Юлии, у кого она мечтает взять интервью, Юлия, немного подумав, назвала президента Владимира Путина
. Но сразу же оговорилась, что он, скорее всего, никогда бы не согласился с ней пообщаться, потому что не любит говорить о личной жизни.
«Было бы интересно поговорить с ним. Но только когда он бы уже не был президентом, чтобы это не сковывало его. Есть ещё момент: он, может быть, ко мне бы и не пошёл, потому что он не очень любит разговаривать на личные темы. А я хоть и не вскапываю до скандала, но мне интересно мировоззрение человека, что он думает на ту или иную тему»
.
Однако одним из первых вопросов, который Юлия хотела бы задать Владимиру Путину, действительно, очень личный, если не сказать провокационный: «Почему вы скрывали своё семейное положение на протяжении стольких лет? У вас есть маленькие дети? Почему вы не предъявляли их миру? Как им жилось с этим? Как жилось вашей супруге с этим? И почему вообще вы избрали эту позицию? Потому что на самом деле наличие семьи очень утепляет образ человека. Я думаю, что это осознанная позиция, но с чем она связана? Было бы любопытно узнать»
.
обсуждение >>