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«Умение заткнуться»: Юлия Меньшова о главном правиле семейного счастья

11 июня
2024 год

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11 июня 2024
Юлия Меньшова дважды выходила замуж и оба раза — за актёра Игоря Гордина, с которым прожила в браке в общей сложности 23 года. Телеведущая неоднократно рассказывала в интервью о причинах развода и воссоединении с Гординым. А вот о том, какой принцип благотворно влияет на "погоду в доме", ей рассказывать не приходилось. В интервью Иде Галич этот вопрос наконец-то прозвучал, и Юлия в ответ процитировала Мерил Стрип.

«Умение заткнуться»: Юлия Меньшова о главном правиле семейного счастья

«Мерил Стрип, которая тоже много-много лет была замужем за одним и тем же человеком, отвечая на вопрос о самом главном в семье, сказала: "Умение заткнуться". И должна сказать, что это не в бровь, а в глаз. Потому что это одно из очень важных правил. Оно больше относится, как мне кажется, к женщинам, но я ориентируюсь на своего супруга, который не словоохотлив... Но вообще это относится ко всем. Потому что это про самые разные ситуации. Иногда нужно заткнуться и оставить человека в покое. Просто, потому что ему нужна пауза. Иногда нужно заткнуться, чтобы не заходить дальше в выяснении отношений, не перейти черту и не начать говорить вещи, о которых потом сильно пожалеешь. Иногда надо уметь заткнуться, потому что твоё плохое настроение не имеет никакого отношения к текущей ситуации. И надо просто помолчать. Короче, если с юмором отвечать, умение заткнуться — одно из самых важных правил, которое неплохо бы усвоить».
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№ 1
Матвей Брикун   11.06.2024 - 17:15
Публичным людям лучше молчать насчет этого, как это делает Порошина, про которую писали на днях. Золото, а не правило. читать далее>>
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«Умение заткнуться»: Юлия Меньшова о главном правиле семейного счастья фотографии
«Умение заткнуться»: Юлия Меньшова о главном правиле семейного счастья фотографии
«Умение заткнуться»: Юлия Меньшова о главном правиле семейного счастья фотографии
«Умение заткнуться»: Юлия Меньшова о главном правиле семейного счастья фотографии
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