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Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины

12 июня
2024 год

Лайфстайл >>
12 июня 2024
Отрицательная харизма Ильи Любимова делает его весьма убедительным в амплуа беспринципных заносчивых прелюбодеев, хотя в реальной жизни актёр примерный семьянин и глубоко верующий человек. В интервью для передачи «Кино в деталях» актёр признался, что в его характере действительно есть все компоненты для соответствия этому амплуа, а прежде всего — презренная тяга к самолюбованию. И поделился интересной теорией о том, почему женщины лучше мужчин распознают лесть и более резистентны к звёздной болезни.

Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины

«Я, как правило, играю людей, которые могут поступиться принципами, могут идти по головам и презирают жалость как низкое чувство. И безусловно, это всё присутствует и во мне. Я отдаю себе в этом отчёт. Я никогда не стеснялся демонстрировать то, что люди обычно привыкли в себе скрывать. Возможно, от презрения к этой отвратительной мужской черте, как самолюбование. Вы никогда не задумывались над тем, почему женщины-актрисы меньше подвержены звёздной болезни, нежели мужчины-актёры? Дело в том, что женщина, когда входит в период зрелости, ощущает неземное внимание противоположного пола к себе. И до каждой женщины начинает доходить понимание, что это всё слова, и что это ничего не стоит. И поэтому когда на женщину-актрису обрушивается поток внимания, лести и восхищения, она уже не очень поддаётся этим лавровым венкам. У мужчины такого опыта нет. И когда мужчина-актёр ощущает на себе такое внимание, наступает то самое, что мы называем звёздной болезнью. Он начинает принимать это за чистую монету и начинает ощущать себя чем-то немаловажным».

Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины

Сам Илья подхватил звёздную лихорадку 20 лет назад, когда вышел сериал «Не родись красивой»: «Я в полной мере вкусил эту болезнь. Тверская улица останавливалась в буквальном смысле, тогда не было телефонов с камерами, и люди выскакивали из машин, чтобы просто посмотреть, расписаться. Это было настоящее помешательство. В тот момент мы по рейтингам убрали Чемпионат мира по футболу. И тогда, если бы не Пётр Наумович Фоменко, я бы съехал окончательно. Но Фоменко быстро ставил на место, и видя этот снисходительный любовный взгляд, я достаточно быстро вернулся в ум».

Актёр, сыгравший беспринципного манипулятора в сериале «Красные линии», высказался также на тему гласности в отношении домашнего насилия: «Я так воспитан, что не одобряю демонстрации своих травм и проблем людям, которые не имеют к этому отношение. Это иллюзия смелости, но смелостью не является. Смелость это решить проблему, ответить себе на вопросы и дать себе трезвую оценку. Жертва ли я? Зачастую тот, кто представляет себя жертвой, является волком в овечьей шкуре».
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   12.06.2024 - 19:42
Многих девушек с детства воспитывают, так что они себя чувствуют звездами и живут в этом состоянии)). Мужская половина этим обделена. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины фотографии
Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины фотографии
Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины фотографии
Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины фотографии
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