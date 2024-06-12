Илья Любимов объяснил, почему женщины меньше подвержены звёздной болезни, чем мужчины

Отрицательная харизма Ильи Любимова
делает его весьма убедительным в амплуа беспринципных заносчивых прелюбодеев, хотя в реальной жизни актёр примерный семьянин и глубоко верующий человек. В интервью для передачи «Кино в деталях» актёр признался, что в его характере действительно есть все компоненты для соответствия этому амплуа, а прежде всего — презренная тяга к самолюбованию. И поделился интересной теорией о том, почему женщины лучше мужчин распознают лесть и более резистентны к звёздной болезни.
«Я, как правило, играю людей, которые могут поступиться принципами, могут идти по головам и презирают жалость как низкое чувство. И безусловно, это всё присутствует и во мне. Я отдаю себе в этом отчёт. Я никогда не стеснялся демонстрировать то, что люди обычно привыкли в себе скрывать. Возможно, от презрения к этой отвратительной мужской черте, как самолюбование. Вы никогда не задумывались над тем, почему женщины-актрисы меньше подвержены звёздной болезни, нежели мужчины-актёры? Дело в том, что женщина, когда входит в период зрелости, ощущает неземное внимание противоположного пола к себе. И до каждой женщины начинает доходить понимание, что это всё слова, и что это ничего не стоит. И поэтому когда на женщину-актрису обрушивается поток внимания, лести и восхищения, она уже не очень поддаётся этим лавровым венкам. У мужчины такого опыта нет. И когда мужчина-актёр ощущает на себе такое внимание, наступает то самое, что мы называем звёздной болезнью. Он начинает принимать это за чистую монету и начинает ощущать себя чем-то немаловажным»
.
Сам Илья подхватил звёздную лихорадку 20 лет назад, когда вышел сериал «Не родись красивой»
: «Я в полной мере вкусил эту болезнь. Тверская улица останавливалась в буквальном смысле, тогда не было телефонов с камерами, и люди выскакивали из машин, чтобы просто посмотреть, расписаться. Это было настоящее помешательство. В тот момент мы по рейтингам убрали Чемпионат мира по футболу. И тогда, если бы не Пётр Наумович Фоменко, я бы съехал окончательно. Но Фоменко быстро ставил на место, и видя этот снисходительный любовный взгляд, я достаточно быстро вернулся в ум
».
Актёр, сыгравший беспринципного манипулятора в сериале «Красные линии», высказался также на тему гласности в отношении домашнего насилия: «Я так воспитан, что не одобряю демонстрации своих травм и проблем людям, которые не имеют к этому отношение. Это иллюзия смелости, но смелостью не является. Смелость это решить проблему, ответить себе на вопросы и дать себе трезвую оценку. Жертва ли я? Зачастую тот, кто представляет себя жертвой, является волком в овечьей шкуре».
обсуждение >>