«Я посмотрела около 150 сериалов»: Равшана Куркова увлеклась китайскими и южнокорейскими дорамами

Энтузиазм чиновников и предпринимателей, восхваляющих прелести дружественного Китая, с недавних пор подхватили и артисты. Спешный разворот на Восток начался с реалити-шоу «Сокровища императора»
и вдохновлённой исповеди Филиппа Киркорова
, который был так
перепуган реакцией на голую вечеринку
воодушевлён поездкой в Китай, что решил привезти оттуда сувенир
в виде татуировки дракона.
А актриса Равшана Куркова
открыла для себя мир южнокорейских и китайских дорам, просмотру и изучению которых она посвятила несколько сотен часов своего времени, когда была беременна дочерью.
«Я стала смотреть азиатское кино в больших количествах, чтобы понять этот феномен. Потому что фантастический аудиторный запрос на эти проекты. Поняла, почему это работает. Там достаточно простые сюжеты. Но в чём основная задача сериалов? Очень высокий уровень тревожности в мире, и когда человек приходит смотреть телевизор, он хочет увидеть что-то, что эту тревожность уберет. Я посмотрела около 150 сериалов. В некоторых было по 32 эпизода… Ну я была в декрете… Вот сейчас, например, один из последних сериалов, что я смотрела — номер 1 по рейтингам в Южной Корее — сериал «Королева слёз».
Актёрски это очень интересно. У них другая природа. Они очень аскетично существуют на экране, но в глазах — пожар. Фантастическое количество людей взахлёб смотрят на то, что делают азиатские актёры. И уровень потрясающий. Например, лучшие исторические проекты делает Китай. И ещё отличительная черта азиатского кино от западно-европейского: оно очень чувственное, но при этом целомудренное. То есть откровенных сцен почти нет, но всё при этом очень эротизированно. И любой поцелуй имеет колоссальное значение. Это очень симпатично. Я даже начала учить, мне кажется, китайский язык. Потому что я смотрю всё с субтитрами. И как я по сериалу «Друзья» когда-то учила английский, сейчас по азиатским учу разговорный китайский».
обсуждение >>