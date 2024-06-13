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«Не надо быть злым человеком»: Агата Муцениеце прокомментировала суды с Прилучным

13 июня
2024 год

Лайфстайл >>
13 июня 2024
В своём видео-блоге «Честные будни» (ранее известном как «Прилучные будни») Агата Муцениеце прокомментировала судебную тяжбу из-за алиментов с бывшим мужем Павлом Прилучным. В браке у Павла и Агаты родились сын Тимофей и дочь Мия. Актёр продолжает активно общаться и проводить время с детьми. Но его материальное участие в их жизни кажется Агате недостаточным. Осенью прошлого года актриса подала первый иск в отношении Павла, пытаясь добиться выплат в размере трети его заработка (а дружба с Андреасяном обеспечила Павла конвейерной работой, и по слухам, его гонорар достигает 300 000 рублей за смену). Однако в декабре прошлого года актриса отозвала иск и чуть позже подала второй. Который был частично удовлетворён судом в апреле этого года. Видимо, Павел остался недоволен решением суда, и отношения между бывшими супругами снова испортились. Комментируя эту ситуацию в блоге, Агата назвала Павла злым человеком, который изображает счастье.

«Не надо быть злым человеком»: Агата Муцениеце прокомментировала суды с Прилучным
фото: Агата Муцениеце с детьми

«Проиграл суд и вместо того, чтобы принять эту ситуацию и признать: ну ладно, я был не прав, действительно, надо помогать, давать деньги на своих же собственных детей… Не мне на шубы и "ролексы". Конечно нет, это чисто на детей. Это честно, когда взрослые тратят деньги на своих же детей, которых они когда-то родили. Несут за них ответственность и обеспечивают им достойный уровень жизни, так же, как они делали в браке.

«Не надо быть злым человеком»: Агата Муцениеце прокомментировала суды с Прилучным
фото: Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян

Я вижу, как у вас всё хорошо с вашей замечательной супругой. Пупсики. Просто не надо быть злым человеком. Надо меньше изображать счастье, а больше быть счастливым. От этого и злость изнутри уйдёт, и не будешь так себя вести. Я не понимаю, что в голове у людей. Я бы просто не довела бы никогда до суда ситуацию. Я бы просто понимала, что если я мужик, который сделал детей, я бы помогала. У меня бы не было даже вопросов на эту тему».
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«Не надо быть злым человеком»: Агата Муцениеце прокомментировала суды с Прилучным фотографии
«Не надо быть злым человеком»: Агата Муцениеце прокомментировала суды с Прилучным фотографии
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«Не надо быть злым человеком»: Агата Муцениеце прокомментировала суды с Прилучным фотографии
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