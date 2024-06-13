Кевин Спейси дал первое за прошедшие с момента его отмены семь лет телевизионное интервью, в котором рассказал о своей борьбе за репутацию, сокрушительных финансовых потерях и переоценке ценностей. Напомним, что карьера актёра рухнула в одночасье после того, как малоизвестный актёр Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах 30-летней давности, когда Рэппу было 14 лет. Позже ещё четверо мужчин подали на Спейси в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах. В общей сложности против Кевина было выдвинуто 9 обвинений. И по всем девяти обвинениям, включая обвинение Рэппа, актёр был оправдан судом присяжных летом 2023 года. Впрочем, пресса уже не так бурно отреагировала на эту новость (то ли дело сотни публикаций о том, кого, где и как Кевин предположительно потрогал). И у широкой общественности, которая не следит пристально за этим делом, имя Кевина до сих пор ассоциируется с насилием. Его карьера до сих пор не восстановлена, а судебные издержки превратили его в без пяти минут банкрота.
В беседе с британским журналистом Пирсом Морганом Кевин с трудом сохранял самообладание и несколько раз прослезился. В частности, когда Пирс спросил актёра, где он сейчас живёт. «Забавно, что вы спросили. Как раз на этой неделе мой дом в Балтиморе был продан на аукционе, и мне нужно вернуться, собрать вещи и отвезти их на склад. Так что ответ такой: я не уверен, что знаю, где я буду теперь жить. Я переехал в Балтимор в 2012 году, это место было моим домом многие годы. А теперь я вынужден был продать его, потому что не в состоянии оплачивать счета».
Актёр балансирует на грани банкротства, но пока что ему удаётся избежать этой процедуры. На вопрос о деньгах Кевин ответил, что у него вообще нет денег. «У вас есть представления о судебных издержках и счетах? Так вот у меня до сих пор много этих счетов, которые я пока не могу оплатить. Счета на много миллионов».
Но Кевин не унывает и собирается снова “взять быка за рога”, надеясь на возвращение в Голливуд. О несправедливости, которая обрушилась на него семь лет назад без суда и следствия, актёр говорит с философским смирением, напоминая, что это далеко не первая репрессивная кампания в Америке и в Голливуде в частности.
«Всё это уже было в нашей истории и в истории моей индустрии. Я говорю о “Чёрном списке”(список деятелей культуры и искусства в США в 1940—1950-х годах, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических убеждений — прим. ред.). И тогда они обещали, что больше никогда не позволят случиться подобному снова. Знаете, сейчас в связи с этой историей принято вспоминать “Голливудскую Десятку” во главе со сценаристом Далтоном Трамбо. Но там вообще-то было больше 470 человек, чьи жизни были просто разрушены после обвинений в том, что они коммунисты. И пресса очень этому поспособствовала — они общались с ФБР, строчили свои колонки об артистах. Ли Грант не могла найти работу 12 лет — просто потому что она не хотела свидетельствовать против своего мужа (драматурга Арнольда Маноффа - прим. ред.) на заседании Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.
фото: Голливудская десятка
Но есть чудесная история о Далтоне Трамбо. Когда его выгнали из всех профсоюзов, ему пришлось долгие годы писать под псевдонимом. Это был единственный способ работать для него. Так что его имени не было в титрах к фильмам, которые он написал. Но зато ему платили. И вот в один год, выдающийся человек, продюсер и кинозвезда Кирк Дуглас, выступил и сказал: “Хватит. Имя Далтона Трамбо должно быть в титрах к «Спартаку»”. И все напомнили Кирку, что Далтона “отменили”, и начали отговаривать под страхом того, что Кирк прослывёт как сторонник коммунистов. А Кирк ответил: "Иногда надо делать правильные вещи из чистого принципа". И как только он это сделал, «Чёрному списку» пришёл конец. Не верю и не могу поверить, что в мире больше не осталось Кирков Дугласов».
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