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«Для меня достоинство – это стиль жизни»: Зепюр Брутян ответила Агате Муцениеце

14 июня
2024 год

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14 июня 2024
Зепюр Брутян, супруга Павла Прилучного, ответила его бывшей жене Агате Муцениеце. Ранее Агата записала видеообращение, в котором прокомментировала судебные разбирательства с Прилучным и назвала его злым человеком, который изображает счастье.

«Для меня достоинство – это стиль жизни»: Зепюр Брутян ответила Агате Муцениеце

Зепюр не стала обращаться к Агате напрямую, но опубликовала пост со словами, в которых невозможно не увидеть намёк на конфликт: «То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твёрдыми, сильными, умными! Пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить», – написала Брутян.
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№ 2
Киноман1985   14.06.2024 - 18:36
... а есть страны, где алименты платят государство. представляете сколько сразу зайцев убивают, это же не по обзываешь друг друга. читать далее>>
№ 1
Эльнинья   14.06.2024 - 18:02
С достоинством там у всех, мягко говоря, не очень! По Закону алименты должны платить все родители. Не важно, мужчина или женщина, а главное, совершенно не важно, сколько зарабатывает тот, с кем проживают... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
«Для меня достоинство – это стиль жизни»: Зепюр Брутян ответила Агате Муцениеце фотографии
«Для меня достоинство – это стиль жизни»: Зепюр Брутян ответила Агате Муцениеце фотографии
«Для меня достоинство – это стиль жизни»: Зепюр Брутян ответила Агате Муцениеце фотографии
«Для меня достоинство – это стиль жизни»: Зепюр Брутян ответила Агате Муцениеце фотографии
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