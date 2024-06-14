«Для меня достоинство – это стиль жизни»: Зепюр Брутян ответила Агате Муцениеце

Зепюр Брутян
, супруга Павла Прилучного
, ответила его бывшей жене Агате Муцениеце
. Ранее Агата записала видеообращение, в котором прокомментировала судебные разбирательства с Прилучным
и назвала его злым человеком, который изображает счастье.
Зепюр не стала обращаться к Агате напрямую, но опубликовала пост со словами, в которых невозможно не увидеть намёк на конфликт: «То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твёрдыми, сильными, умными! Пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить»
, – написала Брутян.
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