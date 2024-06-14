«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской

24-летняя Мелиса Дёнгель
, известная по роли Джерен Башар в сериале «Постучись в мою дверь»
, в недавнем интервью
рассказала, что у неё русская душа.
«Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по материнской линии. Я люблю борщ, “шубу”, люблю новогодний оливье. Конечно, есть еще много блюд, которые готовит для нас моя мама. Я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю. Я бы сказала, что русская кухня — одна из моих любимых в мире»
, — призналась Мелиса.
Она отметила, что её мама часто общается с родными и подругами на русском языке: «Многие фильмы и сериалы она тоже смотрит на русском и предлагает смотреть вместе. Но, поскольку мой русский язык довольно плох, к сожалению, я не могу смотреть все это без перевода. А моя мама действительно хорошо разбирается в культуре, и, возможно, это одна из вещей, которая подтолкнула меня к актерской профессии»
, — отметила Дёнгель.
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