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«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской

14 июня
2024 год

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14 июня 2024
24-летняя Мелиса Дёнгель, известная по роли Джерен Башар в сериале «Постучись в мою дверь», в недавнем интервью рассказала, что у неё русская душа.

«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской

«Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по материнской линии. Я люблю борщ, “шубу”, люблю новогодний оливье. Конечно, есть еще много блюд, которые готовит для нас моя мама. Я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю. Я бы сказала, что русская кухня — одна из моих любимых в мире», — призналась Мелиса.

Она отметила, что её мама часто общается с родными и подругами на русском языке: «Многие фильмы и сериалы она тоже смотрит на русском и предлагает смотреть вместе. Но, поскольку мой русский язык довольно плох, к сожалению, я не могу смотреть все это без перевода. А моя мама действительно хорошо разбирается в культуре, и, возможно, это одна из вещей, которая подтолкнула меня к актерской профессии», — отметила Дёнгель.
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№ 2
Success Miraculous   14.06.2024 - 18:53
Прекрасная Турчанка именно Турчанка ее отец Турок именно так и не иначе а все остальные слова и заявления понты не более ! читать далее>>
№ 1
Киноман1985   14.06.2024 - 18:38
плохо училась в школе сразу видно. надо было меньше сидеть в телефоне... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской фотографии
«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской фотографии
«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской фотографии
«Я люблю борщ, “шубу”, новогодний оливье»: Мелиса Дёнгель заявила, что чувствует себя русской фотографии
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