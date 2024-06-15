Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам»

В новом анимационном фильме «Эмма в мире лам»
главная героиня получит голос юной актрисы и блогера Миланы Хаметовой
. Мультипликационный проект для всей семьи выйдет на большие экраны 27 июня 2024 года.
Актриса сумела отлично передать непосредственную натуру героини, а также показать её эмоции и переживания. Милана делится: «Я предварительно перед озвучкой ознакомилась со сценарием и с самой героиней, узнала её характер. Меня удивило, что мы с ней по характеру очень похожи, она такая же задорная, весёлая, прикольная девчонка, готовая на любые авантюры и приключения!»
«Это крутой, интересный семейный анимационный фильм, про девочку Эмму, которая жила в семье лам! Там есть как смешные, так и трогательные моменты, поэтому мультфильм очень понравится зрителям и тронет их сердца!»
– считает Милана Хаметова.
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