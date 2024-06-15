Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам»

15 июня
2024 год

Лайфстайл >>
15 июня 2024
В новом анимационном фильме «Эмма в мире лам» главная героиня получит голос юной актрисы и блогера Миланы Хаметовой. Мультипликационный проект для всей семьи выйдет на большие экраны 27 июня 2024 года.

Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам»

Актриса сумела отлично передать непосредственную натуру героини, а также показать её эмоции и переживания. Милана делится: «⁠Я предварительно перед озвучкой ознакомилась со сценарием и с самой героиней, узнала её характер. Меня удивило, что мы с ней по характеру очень похожи, она такая же задорная, весёлая, прикольная девчонка, готовая на любые авантюры и приключения!»

Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам»

«Это крутой, интересный семейный анимационный фильм, про девочку Эмму, которая жила в семье лам! Там есть как смешные, так и трогательные моменты, поэтому мультфильм очень понравится зрителям и тронет их сердца!» – считает Милана Хаметова.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Матвей Брикун   15.06.2024 - 18:06
Хорошее начало карьеры. Пускай с начало поработает в озвучке. Сам Бурунов работал в этом деле много много лет и иногда теперь озвучивает. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   15.06.2024 - 17:31
Очень добрая девочка, и талантливая как звездочка. Трудолюбие тебя еще раскроет. Умничка. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Милана Хаметова
фильмы
Эмма в мире лам

фотографии >>
Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам» фотографии
Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам» фотографии
Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам» фотографии
Милана Хаметова озвучит главную героиню мультфильма «Эмма из мира лам» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Кузнецовская
15 июня ушла из жизни актриса Галина Кузнецовская.
Игорь Меркулов
14 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Меркулов.
Валерий Бондарев
14 июня ушёл из жизни оперный певец Валерий Бондарев.
Малика Каюмова
13 июня ушла из жизни актриса Малика Каюмова.

День рождения >>

Михаил Державин
Анна Ковальчук
Вильма Кутавичюте
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Татьяна Солнцева
Анна Цуканова-Котт
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Айс Кьюб
Альберто Сорди
Хелен Хант
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Бар МоскваЧики
комедия, приключения
Россия, 2024
Вторая жизнь Гарольда Фрая
драма, экранизация
Великобритания, 2023
Игра королевы
драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2023
Хозяин Алтайских гор
фильм о животных
Россия, 2023
Четыре души Койота
боевик, драма, приключения
Венгрия, 2023
Загадка волшебного острова
детский фильм, приключения
Нидерланды, 2021
Заклятье. Шёпот ведьм
триллер, фильм ужасов
Россия, 2023
Папа
драма, комедия
США, 2023
Подарок
комедия, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Проклятие «Зов могилы»
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
10 жизней
истерн, комедия, семейное кино
Великобритания, Канада, 2023
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram