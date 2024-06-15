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«Никто не должен ни за кем бегать»: Екатерина Климова прокомментировала суд с Игорем Петренко

15 июня
2024 год

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15 июня 2024
Екатерина Климова дала интервью своей старшей дочери Елизавете Хорошиловой, в котором рассказала о конфликте с бывшем мужем Игорем Петренко: в 2022 году актриса подала на него в суд за неуплату алиментов (на тот момент он задолжал 6 млн рублей).

«Никто не должен ни за кем бегать»: Екатерина Климова прокомментировала суд с Игорем Петренко

Правда, вопрос Елизаветы о конфликте с бывшим мужем вызвал у актрисы негодование: «Хайпануть хочешь? Судебные разбирательства происходят. Больше ничего. Не вижу в этом ничего интересного, мне нечего скрывать. Зачем говорить о каких-то неприглядных сторонах жизни? У всех у нас есть проблемы со здоровьем, духовного плана, какие-то зависимости. То, над чем нужно работать. И делать это нужно с помощью профессионалов. А рассказывать об этом людям, у которых проблем ещё больше… Жаловаться им на свою судьбу… Если я что-то не озвучиваю, это значит, что некрасиво публичному человеку жаловаться на свою судьбу. Шероховатости есть, безусловно. Но лучше говорить о прекрасном и интересном».

«Никто не должен ни за кем бегать»: Екатерина Климова прокомментировала суд с Игорем Петренко

Актриса отметила, что выплачивать алименты недостаточно. Детям также важно уделять внимание: «Маленький ребёнок нуждается в нашей опеке. И дело не только в деньгах, это и внимание. Образование, медицина… Ответственность за всё это должна лежать на обоих родителях. Никто не должен ни за кем бегать и выпрашивать. Ребёнок не должен чувствовать, что у вас какие-то неполадки, что вы разошлись. Должна быть какая-то регулярность встреч, должно быть включение в судьбу ребенка, понимание, что с ним происходит. Это большая работа».

Однако на вопрос, выплатил ли бывший супруг 6 миллионов, Екатерина ответила: «Очень не люблю бестактности. Поэтому не хожу на интервью. Приходишь к человеку, раскрываешь перед ним душу, а он тебе раз — и плюнул в неё. И ты сидишь как дурак, думаешь: «Зачем я накрасился, нарядился, пришел с тобой беседовать, чтобы ты на мне хайпанул?» И мне сразу становится неинтересно, когда так со мной поступают».
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«Никто не должен ни за кем бегать»: Екатерина Климова прокомментировала суд с Игорем Петренко фотографии
«Никто не должен ни за кем бегать»: Екатерина Климова прокомментировала суд с Игорем Петренко фотографии
«Никто не должен ни за кем бегать»: Екатерина Климова прокомментировала суд с Игорем Петренко фотографии
«Никто не должен ни за кем бегать»: Екатерина Климова прокомментировала суд с Игорем Петренко фотографии
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