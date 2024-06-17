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Агния Дитковските рассказала, почему отказалась от светской жизни

17 июня
2024 год

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17 июня 2024
Агния Дитковските в свете выхода сериала «На автомате», в котором она сыграла роль тату-мастера Лёли, дала интервью «Газете.Ru» и рассказала, что считает публичность бременем.

Агния Дитковските рассказала, почему отказалась от светской жизни

Актриса не посещает светские мероприятия, потому что не любит, когда к ней приковано всё внимание, а после появляются сплетни: «Главное — это наша работа, наша профессия и то, что мы делаем. И только это показывает, какие мы люди. Каждый человек выбирает удобный для него метод существования, потому что публичность — это все-таки, можно сказать, бремя. Я в принципе не очень люблю, когда все внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то… Не знаю. Душа не просит».
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Агния Дитковските рассказала, почему отказалась от светской жизни фотографии
Агния Дитковските рассказала, почему отказалась от светской жизни фотографии
Агния Дитковските рассказала, почему отказалась от светской жизни фотографии
Агния Дитковските рассказала, почему отказалась от светской жизни фотографии
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