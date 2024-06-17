Агния Дитковските рассказала, почему отказалась от светской жизни

Агния Дитковските
в свете выхода сериала «На автомате»
, в котором она сыграла роль тату-мастера Лёли, дала интервью
«Газете.Ru» и рассказала, что считает публичность бременем.
Актриса не посещает светские мероприятия, потому что не любит, когда к ней приковано всё внимание, а после появляются сплетни: «Главное — это наша работа, наша профессия и то, что мы делаем. И только это показывает, какие мы люди. Каждый человек выбирает удобный для него метод существования, потому что публичность — это все-таки, можно сказать, бремя. Я в принципе не очень люблю, когда все внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то… Не знаю. Душа не просит»
.
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