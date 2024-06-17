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Дэниел Рэдклифф признался, что не любит серьёзные сериалы

17 июня
2024 год

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17 июня 2024
Дэниел Рэдклифф никогда не смотрел «Клан Сопрано» и «Во все тяжкие», потому что не любит серьёзные сериалы. Вместо них актёр предпочитает смотреть мультфильмы и реалити-шоу. Об этом он рассказал в интервью изданию Comic Book Resources.

Дэниел Рэдклифф признался, что не любит серьёзные сериалы

В детстве Дэниел смотрел «Симпсонов», которые во многом сформировали его познания о мире: «Честно говоря, я смотрю мультфильмы и реалити-шоу. Я никогда не смотрел „Во все тяжкие“. Я никогда не смотрел „Клан Сопрано“ или „Прослушку“. Все эти тяжёлые, часовые сериалы — просто не могу. Как‑то вечером я смотрел телеигру „Jeopardy!“, и один из участников приписал тонну своих знаний „Симпсонам“. Для меня это абсолютно так. Есть так много странных фактов и вещей, от моих общих познаний о мире до моего чувства юмора, которые были сформированы благодаря „Симпсонам“».

Рэдклифф выразил мнение, что «Симпсоны» и «Конь БоДжек» не сработали бы, если бы были игровыми сериалами: «Я думаю, что многое в „БоДжеке“ было бы слишком мрачным и грустным, если бы в нем не было говорящей лошади. Ещё один показательный пример — Гомер, душащий Барта в „Симпсонах“. В сериале с живыми людьми это было бы ужасным актом насилия над ребёнком, в котором нет ничего смешного. А в мультфильме это постоянный гэг, смешной из‑за того, как выглядит шея Барта», — добавил он.
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Дэниел Рэдклифф признался, что не любит серьёзные сериалы фотографии
Дэниел Рэдклифф признался, что не любит серьёзные сериалы фотографии
Дэниел Рэдклифф признался, что не любит серьёзные сериалы фотографии
Дэниел Рэдклифф признался, что не любит серьёзные сериалы фотографии
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