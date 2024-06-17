Дэниел Рэдклифф признался, что не любит серьёзные сериалы

Дэниел Рэдклифф
никогда не смотрел «Клан Сопрано»
и «Во все тяжкие»
, потому что не любит серьёзные сериалы. Вместо них актёр предпочитает смотреть мультфильмы и реалити-шоу. Об этом он рассказал
в интервью изданию Comic Book Resources.
В детстве Дэниел смотрел «Симпсонов»
, которые во многом сформировали его познания о мире: «Честно говоря, я смотрю мультфильмы и реалити-шоу. Я никогда не смотрел „Во все тяжкие“. Я никогда не смотрел „Клан Сопрано“ или „Прослушку“. Все эти тяжёлые, часовые сериалы — просто не могу. Как‑то вечером я смотрел телеигру „Jeopardy!“, и один из участников приписал тонну своих знаний „Симпсонам“. Для меня это абсолютно так. Есть так много странных фактов и вещей, от моих общих познаний о мире до моего чувства юмора, которые были сформированы благодаря „Симпсонам“»
.
Рэдклифф выразил мнение, что «Симпсоны» и «Конь БоДжек»
не сработали бы, если бы были игровыми сериалами: «Я думаю, что многое в „БоДжеке“ было бы слишком мрачным и грустным, если бы в нем не было говорящей лошади. Ещё один показательный пример — Гомер, душащий Барта в „Симпсонах“. В сериале с живыми людьми это было бы ужасным актом насилия над ребёнком, в котором нет ничего смешного. А в мультфильме это постоянный гэг, смешной из‑за того, как выглядит шея Барта»
, — добавил он.
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